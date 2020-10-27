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Dünyada sadece Tokat'ta çıkıyor, altından pahalı

Dünyada sadece Tokat'ın Zile ilçesine çıkarılan milyonlarca yıllık dört renkli ağaç opal taşından özel olarak yapılan takılar altınla yarışıyor
 27 Ekim 2020 14:58
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Dünyada sadece Tokat'ta çıkıyor, altından pahalı

Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yarı değerli taşlardan en değerlisi olan milyonlarca yıllık dört renkli ağaç opali taşı işlenerek değerine değer katıyor. İşlenmemiş kütle halinde kilogramı bin dolar olan ağaç opali işlendiğinde yaklaşık 10 gramı 6-7 bin liradan alıcı buluyor. Tokat Endüstri Meslek Lisesinde açılan Yarı Değerli Taşlar ve Kuyum Atölyesi'nde ağaç opali ekonomiye kazandırılıyor. Kuyum atölyesinde çalışan kadınlar değerli taşları işleyerek kolye, küpe, tespihi gibi takı ürünlerine dönüştürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Özel İdaresi destekleri ile kurulan atölyede ayrıca jasper, kalsedon, ametist, agat taşları da işleniyor.

Dünya'da sadece Zile'de çıkıyor

Kuyumcu Öğretmeni Nevra Yenisoy, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin desteği ile Zile ilçesinden sonra Tokat'ta da kurulan atölyede yarı değerli taşların işlendiğini söyledi. Doğaltaş atölyesinde yarı değerli taşların birçok aşamadan geçerek değerli takılara dönüştüğünü belirten Yenisoy, taşlar arasında en çok ağaç opalinin dikkat çektiğini kaydetti. Dört renkli ağaç opal taşının dünyada sadece Tokat'ın Zile ilçesinde çıktığını belirten Yenisoy, "Taşımız 2012 yılında keşfedildi. 20 milyonla 60 milyon yıl arasında bir oluşum sürecine sahip bir taş. Yarı değerli taşlar arsında en değerli taşlardan birisi. Renkleri ile oldukça dikkat çekiyor. Bu taşlardan takılar kol düğmeleri, küpe, yüzük yapabiliyoruz" dedi.

Rengine göre fiyatı artıyor

Taşın kütle olarak kilogram fiyatının bin dolar olduğunu belirten Yenisoy, "Bu taştan yapılan takılarımız için her biri için ayrı fiyat biçiliyor. Renginden rengine fiyatımız değişiyor. Ağaç fosilinden oluşan bu taş ağın damarına göre renkli oluyor. Bu nedenle taşın bir kısmı yemyeşil diğer tarafı kahverengi bir renk oluyor. Bizim için önemli olan renkli olan bölümü. Ne kadar renk arttırırsak fiyatı o kadar değerli oluyor. Şu anda elimde tuttuğum kolye şeklindeki taş 7 bin lira. Özel koleksiyonluk bir taştır. Tasarımı yapılarak gümüş işlemesi yapılacak. Özel bir sipariş olarak aldık, tamamlayıp sahibine teslim edeceğiz" diye konuştu.

Altından pahalı

Ağaç opalinin altından daha değerli bir taş olduğunun altını çizen Yenisoy, "Bu taşlardan koleksiyonluk ürünler çıkartıyoruz. Her taktığı takı kendine özel oluyor. Mesela bir ametist bir bileklik yaptığınızda herkeste görebilirsiniz ama ağaç opalinde öyle bir özellik yok. Her yaptığımız takıdaki taşın rengi ve deseni bir diğerine benzemiyor. Asla birebir takı çıkmıyor. Her takı kendine özel çıkıyor" ifadelerini kullandı.

3 ton taştan 50 - 100 kilo değerli taş çıkıyor

Bir ağaçtan 3 tona yakın taş çıktığını altını çizen Yenisoy açıklamalarını şöyle tamamladı:
"3 tona yakın ağaç opalinden yaklaşık 50 - 100 kilogramı renkli çıkıyor. Geri kalan kısım ise kahverengi diyeceğimiz cinsten çıkıyor. O nedenle bizim için önemli olan renkli kısmını bulabilmek. Bu nedenle kesim, işlemesi önemli"
İhlas Haber Ajansı
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