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Hatay'da bir orman yangını daha...Bugün çıkan dördüncü yangın

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir orman yangını daha çıktı. Yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangın, bugün Hatay'da çıkan dördüncü yangın oldu
 27 Ekim 2020 15:19
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Hatay'da bir orman yangını daha...Bugün çıkan dördüncü yangın

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir orman yangını daha çıktı. Yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangın, bugün Hatay'da çıkan dördüncü yangın oldu.

Yangın, Denizciler Mahallesi Akarca mevkiinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz nasıl çıktığı belirlenemeyen orman yangını sonrası dumanları fark eden mahalleli durumu orman işletme ekiplerine bildirdi. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın sonrası orman işletme müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi başladı.

Diğer yandan, sabahın ilk ışıklarında Arsuz'da zeytinlik yangını, İskenderun Karayılan mevkii ve Dörtyol ilçelerinde de yangın çıkmıştı. 3 yangın söndürülürken, İskenderun Akarca mevkiinde çıkan orman yangını ise dördüncü yangın olarak kayıtlara geçti.
İhlas Haber Ajansı
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