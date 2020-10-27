Bakan Pakdemirli: Hobi bahçesi sorununu Meclis'te çözeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kanundaki boşluklar istismar edilerek ortaya çıkarılan hobi bahçesi sorununu en kısa zamanda çözmüş olacağız." dedi.

Pakdemirli, Congresium Ankara'da yapılan Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'na katılarak, değerlendirmede bulundu.

Markalaşma ve coğrafi işaretin, pazarlama için öncelikli konular haline geldiğini belirten Pakdemirli, "Artık satılan ürünün sadece ambalajı değil, onun hikayesi ve markası insanların tercihlerini etkiliyor. İşte tam da burada, belediyelerimize çok büyük işler düşüyor. Sizler, üreticimizi destekleyip yönlendirdikçe, biz de Bakanlık olarak her türlü desteği vereceğiz, bunun da sözünü buradan vermiş olayım." diye konuştu.

Pakdemirli, birçok belediyenin sınırları içinde kırsal alanların önemli yer tuttuğunu, buralarda üretimin, katma değeri artıran faaliyetlerin ve istihdamın öne çıktığını söyledi.

Bakanlık olarak, kırsal alanda refahı yükseltmek, kırsalda gelir ve istihdam olanaklarını artırmak ve kırsal ekonomiyi çeşitlendirmek hedefiyle 81 ilde çalıştıklarını vurgulayan Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugüne kadar yaklaşık 316 bin projeye, 12,2 milyar lira hibe desteği sağladık. Bu destekler sayesinde, kırsalda yaklaşık 20 milyar liralık yatırım yapıldı, doğrudan 230 bin yeni istihdam oluşturuldu. Bu yıl devreye aldığımız Dijital Tarım Pazarı ile kırsaldaki üreticilerimizi tüketicilerimizle bir araya getirmiş olduk."

Pakdemirli, Türkiye Belediyeler Birliğinin bir "Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Komisyonu" kurduğunu ve iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırdığını ifade ederek, bu komisyonun yeni proje fikirleriyle tüm belediyelere yeni bir vizyon ve bakış açısı kazandıracağını bildirdi.

- "Son 18 yılda 585 baraj inşa ettik"

Devlet Su İşleri eliyle bitirilen 340'a yakın içme suyu tesisinin hizmet verdiğine dikkati çeken Pakdemirli, bu tesislerle 45 milyon kişiye, 4,5 milyar metreküp içme ve kullanma suyu temin edildiğini aktardı.

Pakdemirli, inşa edilen atık su tesisleriyle de günlük 236 bin metreküp atık suyun arıtılarak, tarımsal sulamada kullanılmasını sağladıkları bilgisini vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konudaki hedefimiz 2023 yılında günlük 750 bin metreküplük atık suyu kullanılabilir hale getirmek. Bilhassa son 18 yılda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, şehirlerimizin içme suyu, atık su, sulama suyu temini, hidroelektrik enerji ve çevre sektörlerinde 254 milyar liralık yatırımı belediyeler adına yaptık. Dolayısıyla biz teklif beklemeden, rica beklemeden, her zaman belediyelerimizin yardımına, hizmetine koştuk. Son 18 yılda, 585 baraj inşa ettik. Bu oran, Cumhuriyet'in ilk 70 yılında yapılan baraj sayısının tam 2 katıdır."

- "Dünyada üretilen gıdanın her yıl 3'te 1'i kayıp veya israf oluyor"

İsrafa karşı başlatılan "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" kampanyasına da değinen Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Dünyada gıda paylaşımındaki adaletsizlik, son 50 yılda giderek büyüdü. Bakın, dünyada üretilen gıdanın her yıl 3'te 1'i, kayıp veya israf oluyor. Yani 1,3 milyar ton gıda ya kaybediliyor ya da israf ediliyor. Ülkemizin yıllık gıda cirosu 500 milyar liradır. Şu an ülkemizde önemli bir toplumsal farkındalık meydana getirip, yüzde 2'lik bir tasarruf sağlayabilirsek 10 milyar liramızı çöpe atmamış oluruz. Çünkü bu rakam, 360 bin ailenin yıllık asgari geçimi demektir. İşte bu noktada, israfla ve kayıplarla mücadele konusunda belediyelerin desteği bizim için son derece önemli. Belki de meclis toplantısında, gündemimize almamız gereken en önemli konu bu olmalıdır. Strateji Belgesi'nde tanımladığımız eylemlerden 6'sı doğrudan, 27'si ise dolaylı olmak üzere toplam 33'ü Türkiye Belediyeler Birliğinin iş birliğine dayanıyor."

- Belediyelere tavsiyeler

Pakdemirli, tarım ve ormancılıkla ilgili birçok konuda belediyelerin faaliyet yürütebileceğini belirterek, belediye mülkiyetindeki boş ve atıl tarım arazilerinin ekilmesi konusunda vatandaşlara önderlik edilebileceğini anlattı.

Belediyelerin, imar çalışmaları sırasında tarım alanlarının korunmasını sağlayabileceklerini vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Küçük ölçekli sulama ve altyapı projeleriyle bizim büyük çaplı projelerimizde destekleyici ve tamamlayıcı olabilirsiniz. Yine illerinizde atık su arıtma tesisleri kurarak, buradan çıkan suyun bitkisel üretim, park ve bahçeler gibi yeşil alanlarda kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Sözleşmeli üretimle üreticilerimizin ürünlerinin, belediyelerimiz vasıtasıyla pazarlanmasını sağlayabilirsiniz. Uygun orman arazilerinin gelir getirici türlerle ağaçlandırılması için bizimle iş birliği yapabilirsiniz. Hayvancılığımızın gelişimi için de mera, otlak ve yaylakların bakımına, ıslah projelerine destek verebilirsiniz."

Son dönemde tartışılan hobi bahçelerine de değinen Pakdemirli, "Kanundaki boşluklar istismar edilerek ortaya çıkarılan bu hobi bahçesi sorununu en kısa zamanda çözmüş olacağız. Aynı zamanda şu anda Meclisimizde özellikle taklit ve tağşişle ilgili cezaları ağırlaştıracak şekilde gereğini yapıyoruz." dedi.

Bakan Pakdemirli, il ve ilçe tarım müdürlüklerinin belediyelere planlama ve teknik destek konularında destek vermeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.