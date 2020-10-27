Öğretmenlerin, filyasyon ve mahalle denetim ekiplerinden artık çıkarılması gerekiyor

Eğitimde, okul öncesi ve birinci sınıflarla başlayan süreç adım adım tüm sınıflara yayılmaktadır. Şuan bir çok sınıf düzeyinde eğitim faaliyeti yüz yüze olarak başlamış olup, diğer sınıf düzeylerinde uzaktan eğitim yapılmaktadır.

Diğer taraftan, Pandeminin ilk çıkış dönemi ile yaz tatilinde, öğretmenlere ve okul yöneticilerine, filyasyon ve mahalle denetim ekiplerinde denetim görevi verilmiştir.

Ancak bugün itibariyle artık eğitim süreci başlamış olup, il Valiliklerinin öğretmen ve okul yöneticilerini, filyasyon ve mahalle denetim ekiplerinden çıkarması uygun olacaktır.

Bu konuda Ankara Valiliği örnek bir uygulamaya imza atarak, öğretmen ve okul yöneticilerine görev verilmemesini istemiştir.

İşte Ankara Valiliğinin yazısı