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Türk Kızılay '10 yıllık yol haritasını' 31 Aralık'ta açıklayacak

Türk Kızılayın 2021-2030'daki 10 yıllık strateji planını ortaya koyan Strateji 2030-Seyrüsefer Çalıştayı Antalya'da sona erdi
 27 Ekim 2020 15:30
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Türk Kızılay '10 yıllık yol haritasını' 31 Aralık'ta açıklayacak

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın kapanışında, geleceğini planlayan bir Kızılay hedeflediklerini, belirledikleri hedefe ulaşmak için yol haritası çıkardıklarını söyledi.

Gönüllü, üye ve çalışanlardan oluşan binlerce Kızılaycının katıldığı çalıştayda herkesin fikrini ortaya koyarak gelecek vizyonu için strateji oluşturulduğunu belirten Kınık, "Görevimiz kendi insanımızı güçlü kılmak, onu olağanüstü durumlara hazırlamak ve bütün insanlığa kucak açarak el uzatmaktır. Bizim üzerinde çalıştığımız 2030 stratejimiz toplumsal katılım ve etkileşimi amaçlamaktadır." dedi.

Kınık, Kızılayın yönetimi, şubeleri ve gönüllüleriyle iyi niyetli bir şekilde "Bu topluma nasıl daha iyi hizmet edebilirim?" düşüncesiyle çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

- "Hangi somut adımları attığımızı açıklayacağız"

Türk Kızılayın 2030 stratejisinde net adımlar, hedefler ve bunların net tarihlerinin olacağına dikkati çeken Kınık, şöyle devam etti:

"Topluma 10 yıllık taahhüdümüz çok net tanımlanmış olacak. Kızılay topluma en üst seviyede hesap verebilir olması gereken bir yapıdır. Hazırladığımız sistemle, çok yakın zamanda toplumumuz kendi bağış ve katkısının akıbetini en detaylı şekilde görebilecek. 31 Aralık'ta 10 yıllık olan stratejimizin temel yol haritasını toplumla paylaşacağız. Diğer taraftan da önceki beş yıllık stratejik planımız kapsamında hangi somut adımları attığımızı açıklayacağız. 2030 planını yaparken iki ana amacımız var. Bir tanesi güçlü toplum diğeri de güçlü Kızılay. Bugün yoksulluğun ortadan kaldırılması için geçmişte ortaya konulmuş klasik yardım modelleri ortadan kalkıyor. Asıl olan onurlu bir meslekle, onurlu bir kazanç kaynağı yaratabilmektir."

Kızılayın güçlü yönetim modelinin sürdürülebilir olması, bu modelin örnek alınması için çalışacaklarını, Ar-Ge ve inovasyon için de kaynak ayıracaklarını anlatan Kınık, "Kızılayın 8,5 kat büyümesi bizim için çok zor olmadı. Biz her yıl 3,5 milyon tekil bağış alıyoruz. Toplumsal katılımın ve desteğin oluşturduğu bu güven bizi büyüttü." ifadesini kullandı.

Kınık, bağışların sürdürülebilirliğini sağlamak ve hayırseverlik pastasını büyütmek istediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı
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