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Aranan FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 5 şüpheli, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
 27 Ekim 2020 15:43
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Aranan FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 5 şüpheli, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede 5 kişiyi tespit etti.

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve arandığı öğrenilen FETÖ şüphelileri C.Y, Y.Y, E.E, R.D. ve A.D. gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Anadolu Ajansı
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