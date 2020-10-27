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MSB'den Navtex açıklaması: İki Navtex iptal edildi

Bakanlık Basın Sözcüsü Yarbay Şebnem Aktop: (Yunanistan) Yapılan koordineler sonucunda milli günlere denk gelen iki Navtex iptal edilmiştir. Ayrıca Türkiye, iyi niyet göstergesi olarak Antalya bölgesinde daha önce planlanan atışlı eğitimlere ilişkin ilan ettiği Navtex'i de bir defaya mahsus iptal etmiştir
 27 Ekim 2020 15:46
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MSB'den Navtex açıklaması: İki Navtex iptal edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Sözcüsü Yarbay Şebnem Aktop, yapılan koordineler sonucunda milli günlere denk gelen iki Navtex'in iptal edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MSB Basın Sözcüsü Deniz Yarbay Şebnem Aktop, Navtex iptaliyle ilgili açıklama yaptı.

Aktop, Türkiye'nin her zaman Doğu Akdeniz ve Ege'deki sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri kapsamında, karşılıklı iyi niyet ve saygı içerisinde diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduğunu belirtti.

Navtex mesajlarının seyir tehlikelerinin denizcilere ulaştırılmasını sağlayan küresel bir seyir emniyet hizmeti olduğunu ifade eden Aktop, Ege ve Doğu Akdeniz'de de icra edilecek eğitim, tatbikat veya her türlü faaliyetin bu mesajlar aracılığıyla denizcilere önceden bildirildiğini kaydetti.

Türkiye ve Yunanistan arasında 1988'de imzalanan Atina Mutabakat Muhtırası'nda, Ege Denizi'nde tarafların birbirlerinin milli ve dini günleri ile 15 Haziran-15 Eylül arasındaki turizm sezonunda tatbikat yapılmaması hususunun yer aldığını dile getiren Aktop, Yunanistan tarafından, 29 Eylül'de, Ege Denizi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kapsayan günlerde bir atış eğitimi icra edileceğinin Navtex ile duyurulduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin ise mütekabiliyet kapsamında, 8 Ekim'de, Yunanistan'ın resmi bayramı olan 28 Ekim tarihini de kapsayan günlerde atış eğitimi icra edeceğini Navtex ile duyurduğunu anımsatan Aktop, şöyle devam etti:

"22-23 Ekim tarihlerinde, NATO üyesi 30 ülkenin savunma bakanlarının katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar; Türkiye'nin yapıcı tavrının bir göstergesi olarak Türkiye'nin 28 Ekim, Yunanistan'ın 29 Ekim'i kapsayacak şekilde ilan ettikleri Navtex'leri iptal etmesini teklif etmiştir. Yapılan koordineler sonucunda milli günlere denk gelen iki Navtex iptal edilmiştir. Ayrıca Türkiye, iyi niyet göstergesi olarak Antalya bölgesinde daha önce planlanan atışlı eğitimlere ilişkin ilan ettiği Navtex'i de bir defaya mahsus iptal etmiştir. NATO'daki taahhütlerini harfiyen yerine getiren Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılan ve hayata geçirilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantılara da ön koşulsuz katılarak diyalogdan yana olan tavrını göstermeye devam etmektedir."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren tüm sismik araştırma ve sondaj gemilerine refakat ve koruma görevine de devam ettiğini vurgulayan Aktop, "Oruç Reis araştırma gemimiz kıta sahanlığımız içerisinde daha önceden belirlenen program dahilinde faaliyetlerine devam etmektedir." dedi.

Yarbay Aktop, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege'de, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya kararlılıkla devam edeceğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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