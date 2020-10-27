1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Pakdermirli: Mersin'deki orman yangınına soruşturma başlatıldı

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınına 5 helikopter, 76 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 304 söndürme personeliyle müdahale edildiğini bildirdi
 27 Ekim 2020 15:58
+Aa- Yazdır
Bakan Pakdermirli: Mersin'deki orman yangınına soruşturma başlatıldı

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli, Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınına 5 helikopter, 76 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 304 söndürme personeliyle müdahale edildiğini bildirdi.

Pakdemirli, Anamur'daki yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mersin ve Hatay'da ayrı ayrı ikişer yangın çıktığını aktaran Pakdemirli, "Mersin Anamur'da 5 helikopter, 76 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 304 söndürme personeli var. Şu anda kontrol altında olan yangınlar Mersin Anamur 2 yangını, İzmir Karşıyaka, Ordu Akkuş, Sivas Koyulhisar, Hatay İskenderun 2. yangını. Mersin Anamur, Adana Kozan ve Hatay İskenderun'da yangınlar devam ediyor."

Pakdemirli, söz konusu orman yangınına ilişkin Valiliğin soruşturma başlattığı bilgisini paylaştı.

Mersin'de orman yangını: Evler boşaltıldı, karayolu kapatıldı
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
2 yaşındaki kızını son yolculuğuna kucağında uğurladı
27 Ekim 2020 14:32		 Tavuk kümesindeki gizli bölmeden silah çıktı: 19 gözaltı
27 Ekim 2020 14:23
İnternetten sipariş verdiği sahte içki öldürdü
27 Ekim 2020 14:06		 Mersin'de orman yangını: Evler boşaltıldı, karayolu kapatıldı
27 Ekim 2020 13:48
Hatay İskenderun'da orman yangını
27 Ekim 2020 12:31		 Motosikletin çarpışması sonucu üniversite öğrencisi genç kız öldü
27 Ekim 2020 12:24
Sevda Noyan'ın 'tehdit' suçundan yargılanmasına başlandı
27 Ekim 2020 11:54		 Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı
27 Ekim 2020 11:50
Nevşehir'de elma ağacından düşen kişi öldü
27 Ekim 2020 11:38		 Antalya'daki PTT şubesini soyan sanığın rahat tavırları kamerada
27 Ekim 2020 11:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:07 - Adalet Bakanı Gül'den, Kılıçdaroğluna yanıt17:01 - FETÖ'nün sözde 'fakülte sorumlusu' etkin pişmanlıktan yararlandı16:58 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi16:55 - TOKİ 2021'de dar gelirli vatandaşlar için 100 bin sosyal konut yapacak16:46 - Eski Sağlık Bakanı Durmuş son yolcuğuna uğurlandı16:42 - İYİ Parti İl Başkanı Kavuncu, hakkında soruşturma başlatıldı
16:37 - İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun iddialarına açıklama16:34 - Gram altın 500 lira sınırını aştı16:32 - 'Sakarya Gaz Sahası'ndan üretilen gaz 2023'de kullanıma sunulacak'16:17 - Prof. Ateş Kara: Yarınki toplantıda yeni önlemler alınabilir16:15 - Bakan Albayrak: Türkiye ekonomisi, bir dönüm noktasında16:12 - Bakan Pakdemirli: Hobi bahçesi sorununu Meclis'te çözeceğiz
16:09 - İYİ Parti teşkilatlarından Ümit Özdağ için ihraç talebi16:02 - Biri memur 7 kişiye gayrimenkul dolandırıcılığından gözaltı15:59 - Cezaevindekilere sahte rapor soruşturmasında 8 yeni gözaltı15:58 - Bakan Pakdermirli: Mersin'deki orman yangınına soruşturma başlatıldı15:55 - İç Anadolu'da 4 il için sağanak uyarısı
15:51 - Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu yarın açılıyor... 10 gün ücretsiz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ÇOK OKUNANLAR
Kar soğuğu geliyor... Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
Tıp dünyası endişeli: Böyle giderse memlekette cerrah kalmaz
İkinci teröristin vurulma anı ortaya çıktı
Bilim Kurulu Üyesi: O eski günlere yaklaşıyoruz!
Vergi yapılandırmasında önemli detay... Maske cezaları silinmeyecek
Erdoğan'ın mesajı ittifaka davet mi siyasi nezaket mi?
Emniyet'te 'sahte raporlar' iddiası: 3 polis açığa alındı
27 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Tarım arazilerini hobi bahçesi için satanlara hapis cezası geliyor
O ilde vaka sayısı 10 günde iki kat arttı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masterchef 3
sözlük nasıl gelişir konusu 6
geçinemiyorum diyen esnafa bu çayı iç denmesi 4
Ne yapacan mecbur 1
Bursa'da liseli kızların erkek kavgası 7
genelkurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım 1
ayol 4
eprimek 2
Huşenk 2
8 dilde tercüme yapan maske 2
SON İLANLAR
TSK, Muvazzaf Subay alacak
Vergi Denetim Kurulu 175 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Serhat Kalkınma Ajansı 5 Personel Alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi sözleşmeli 92 sağlık personeli alacak
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yükseköğretim Kurulu sözleşmeli 2 uzman alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı sözleşmeli 6 personel alacak- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam