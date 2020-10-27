Cezaevindekilere sahte rapor soruşturmasında 8 yeni gözaltı
|27 Ekim 2020 15:59
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, cezaevlerindeki hükümlülere usulsüz sağlık raporu çıkartılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 8 zanlı daha gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hükümlülerin cezalarını hastanede geçirmelerini sağlamak için sahte rapor düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 10'unun tutuklandığı 29 Eylül'de başlatılan soruşturmayı genişletti.
Ekipler, kimliklerini belirlediği 11 kişiye yönelik kent merkezi, Tarsus ilçesi ve Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda 8 zanlıyı yakaladı.
Zanlıların ev ve iş yerlerinde, kredi kartları, çek ve senetler, 100 gram esrar ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.
Adreslerinde bulunamayan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
- Operasyon
Tarsus ilçesinde 29 Eylül'de düzenlenen operasyonda, sahte rapor düzenlediği iddia edilen 15 kişi gözaltına alınmış, doktor R.K, bir hastanenin temizlik şefi K.P. ve 8 eski hükümlü tutuklanmıştı.
Zanlıların adreslerinde, 412 bin lira, tabanca, ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait fişek ve mermiler ile dijital materyaller ele geçirilmişti.
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