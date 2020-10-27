Bakan Albayrak: Türkiye ekonomisi, bir dönüm noktasında
|27 Ekim 2020 16:15
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Hazinbe ve Maliye Bakanı berat Albayrak'ın yaptığı açıklamalar şu şekilde:
- Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'dan bölgemize yönlendirmeye başladı.
- Bu dönemde küresel şirketlerin Türkiye gibi yabancı şirketlere karşı tarafsız, şoklara dirençli, güvenilir, dinamik ortaklara ihtiyacı var
- Türkiye, yatırımcılara güçlü üretim tabanı, eğitimli insan kaynağı, stratejik konumu ve lojistik altyapısıyla benzersiz fırsatlar sunuyor.
- Türkiye ekonomisi, bir dönüm noktasında. Yeni bir sermaye yatırım dalgası ufukta belirdi.
- Türkiye'nin tartışmasız en güçlü yanları, lojistik avantajı, 3 kıtanın birleştiği noktada olması, genç nüfus ve eğitimli iş gücüdür.
- Türkiye, hızlı ekonomik büyümesi, 20 yılda 3 katına çıkan GSYİH'si, satın alma gücü artan orta sınıfıyla güçlü ve büyük bir pazar.
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