İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun iddialarına açıklama
|27 Ekim 2020 16:37
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İstanbul Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bugün grup toplantısında söylemiş olduğu sözler üzerine yanıt verdi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısında Sayın Valimiz hakkında yapmış olduğu açıklamalarının 22.04.2020 tarihindeki açıklamasında olduğu gibi eksik ve gerçeği yansıtmayan bilgilerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 'Bir konu hakkında, doğru bilgi sahibi olmadan değerlendirme yapılmamalıdır'" ifadelerine yer verildi.
CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısında Sayın Valimiz hakkında yapmış olduğu açıklamalarının 22.04.2020 tarihindeki açıklamasında olduğu gibi eksik ve gerçeği yansıtmayan bilgilerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) October 27, 2020
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