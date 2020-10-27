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İYİ Parti İl Başkanı Kavuncu, hakkında soruşturma başlatıldı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti
 27 Ekim 2020 16:42
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İYİ Parti İl Başkanı Kavuncu, hakkında soruşturma başlatıldı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Buğra Kavuncu, Twitter hesabından, "Geçen hafta yaptığımız suç duyurusunda, savcılık makamına verilmeyecek bir hesabımız olmadığını belirtmiştik. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim." paylaşımını yaptı.

Kavuncu ayrıca iletisinde, "Bu sabah avukatlarım, savcılık makamına ifade vermek üzere hazır olduğumu ve davet beklediğimi de bildirdiler. Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım." ifadesini kullandı.

İYİ Parti'li bir grupla 21 Ekim'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Kavuncu, bir televizyon programında hakkında çeşitli iddialarda bulunan İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve açıklama yapmıştı.
Anadolu Ajansı
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