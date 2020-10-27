Kariye Camii 30 Ekim'de cuma namazı ile ibadete açılacak
|27 Ekim 2020 17:25
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kariye Camii'nin, 30 Ekim'de cuma namazı ile ibadete açılacağını bildirdi.
Erbaş, Kariye Camii'nin 72 yıl sonra ibadete açılacak olması dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımında caminin fotoğrafına da yer veren Erbaş, şunları kaydetti:
"Diyanet İşleri Başkanlığımıza devredilerek yeniden ibadete açılmasına karar verilen Kariye Camii inşallah 30 Ekim'de cuma namazı ile birlikte yeniden cemaatine kavuşacak. Cenabıhak minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin. Milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olsun."
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, 29 Ağustos 1945 tarihli ve 3/3054 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Fatih ilçesindeki Kariye Camii'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesine ilişkin kısmı, Danıştay Onuncu Dairesinin 11 Kasım 2019 tarihli kararıyla iptal edildiğinden, Kariye Camii yönetiminin 22 Haziran 1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verilmişti.
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