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Kılıçdaroğlu AİHM davasını kazandı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) açtığı ''ifade özgürlüğü'' davasını kazandı.
|27 Ekim 2020 17:30
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Partisinin TBMM grup toplantılarında yaptığı konuşmalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanıp tazminata mahkum edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu mahkumiyet kararlarına itiraz amacıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) dava açmıştı.
Kılıçdaroğlu, "ifade özgürlüğü" davasını kazandı.
1'E KARŞI 6 OY
Karar 1'e karşı 6 oyla alındı. Tek muhalif oy Türk yargıç Saadet Yüksel'den geldi.
AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğünü güvence altına alan maddesinin ihlal edildiği sonucuna vardı.
6 BİN 385 EURO MADDİ, 5 BİN EURO MANEVİ TAZMİNAT KARARI
Mahkeme, Ankara'nın Kılıçdaroğlu'na 6 bin 385 euro maddi, 5 bin euro da manevi tazminat ödemesini kararlaştırdı.
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