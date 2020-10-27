Ermenilerin atadığı Dağlık Karabağ sorumlusu vuruldu
|27 Ekim 2020 17:32
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İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan güçlerine karşı büyük üstünlük kuran Azerbaycan, etkili kara ve hava operasyonlarıyla topraklarını geri almayı sürdürüyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan'ın da bulunduğu askeri konvoyu imha ettiği o anların görüntülerini paylaştı.
Öte yandan Azerbaycan medyası Harutyunyan'ın saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etti.
GÖREVDEN ALINMIŞTI
Bu gelişme üzerine Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Celal Harutyunyan'ın Dağlık Karabağ'da yaralandığını ve bu nedenle görevinden alındığını belirtmişti.
OPERASYONUN BİLANÇOSU
Azerbaycan 27 Eylül'de başlattığı topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda 4 şehir, 3 kasaba ve 170 köyü kurtardı.
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