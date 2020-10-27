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2020 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Kayıt İşlemleri Hakkında Duyuru

2020 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Kayıt İşlemleri Hakkında Duyuru
 27 Ekim 2020 17:40
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2020 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Kayıt İşlemleri Hakkında Duyuru

2020 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Kayıt İşlemleri Hakkında Duyuru

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun toplantısında; 2020 YKS ile yerleşen öğrencilerde olduğu gibi, 2020 Teknik Öğretmenler için Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri sonucunda;

Bir yükseköğretim kurumuna yerleşen/yerleşecek olan ancak kayıt tarihleri içerisinde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan adayların kayıt tarihinin bitiş tarihinden itibaren 10 iş günü içinde yerleştirildiği programın bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bahse konu adayların mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılmasına karar verilmiştir.
Memurlar.Net
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