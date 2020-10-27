TBMM'deki 4 partiden Macron'a ortak tepki
|27 Ekim 2020 17:48
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TBMM Genel Kurulunda Meclis Başkanlığı'nın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarının telin edilmesine ilişkin tezkeresi kabul edildi.
AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin sunduğu ortak bildiride şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen partilerin temsilcileri olarak bizler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a, onun aziz peygamberi Hz. Muhammed'e ve Müslümanlara yönelik kışkırtıcı, saygısız ve tehlikeli söylemini şiddetle tel'in ve teşhir ediyor; Batının sağduyu sahibi kanaat önderlerini, siyasetçilerini, düşünürlerini, sanatkarlarını ve toplumsal kesimlerini bu çirkin tavırlar karşısında sağduyudan ve barıştan yana tavır almaya davet ediyoruz."
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