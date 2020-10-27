1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Okulların açılabilmesi için temizlik, maske ve mesafeye dikkat edelim'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların her kademede açılabilmesi için lütfen günlük yaşamda da temizlik, maske ve mesafeye dikkat edelim" dedi
 27 Ekim 2020 18:10
+Aa- Yazdır
'Okulların açılabilmesi için temizlik, maske ve mesafeye dikkat edelim'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların her kademede açılabilmesi için lütfen günlük yaşamda da temizlik, maske ve mesafeye dikkat edelim" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da yer alan Çubuk Sağlık Meslek Lisesi'ne habersiz gittiği dersin fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Aynı zamanda Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda, "Bugün habersiz gittiğim Çubuk Sağlık Meslek Lisesi'nde anatomi dersine katıldım. Okuldaki hazırlık, öğretmenlerin heyecanı, öğrencilerin ilgisi gerçekten takdire değer. Okulların her kademede açılabilmesi için lütfen günlük yaşamda da temizlik, maske ve mesafeye dikkat edelim" ifadelerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MEB, sınavların nasıl yapılacağına dair yazıyı illere gönderdi
27 Ekim 2020 17:27		 Eğitimde, 2021 yılının 40 hedefi belirlendi ve R.G.'de yayımlandı
27 Ekim 2020 13:09
Eğitimde yeni dönem! Fabrika ve otellere okul
26 Ekim 2020 08:20		 Bakan Selçuk'tan 'eğitimde şehre özgü model' açıklaması
25 Ekim 2020 12:19
Yüz yüze eğitimin son aşaması için tarih belli oldu
25 Ekim 2020 08:35		 MEB: Sınav süreçlerine dair o yazı asılsızdır
24 Ekim 2020 13:00
MEB'den özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin ailelerine destek
24 Ekim 2020 12:32		 MEB, unvan değişikliği sınavı konularını açıkladı
23 Ekim 2020 20:39
Özel eğitimde, 26 Ekim'de tüm sınıflarda, yüz yüze eğitim başlıyor
23 Ekim 2020 19:11		 5 ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitimin detayları netleşti
23 Ekim 2020 17:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:47 - Dört ilden yeni karantina haberleri geldi18:40 - Bir düğün tüm ilçeyi yaktı...35 kişi pozitif, 200 kişi karantinada!18:30 - Ömer Çelik: Ermenistan'a silah verenler, kara propaganda yapıyor18:20 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:18 - Antalya'da FETÖ'den gözaltına alınan 15 şüpheliden biri tutuklandı18:10 - 'Okulların açılabilmesi için temizlik, maske ve mesafeye dikkat edelim'
17:55 - Koronavirüs ile D vitamini eksikliği arasındaki ilişki bir kez daha teyit edildi17:48 - TBMM'deki 4 partiden Macron'a ortak tepki17:42 - ABD konsolosluk çalışanına FETÖ'den hapis!17:40 - 2020 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Kayıt İşlemleri Hakkında Duyuru17:36 - Hatay'da yangında alevler yerleşim yerlerine sıçradı17:36 - Pfizer'in ilk aşısı, Ankara'da profesörlere uygulandı
17:32 - Ermenilerin atadığı Dağlık Karabağ sorumlusu vuruldu17:30 - Kılıçdaroğlu AİHM davasını kazandı17:27 - MEB, sınavların nasıl yapılacağına dair yazıyı illere gönderdi17:25 - Kariye Camii 30 Ekim'de cuma namazı ile ibadete açılacak17:17 - Dolar günü yine rekorla kapattı: 8,17 TL
17:07 - Bakan Gül: Şu bir gerçek, AYM kararları bağlayıcı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ÇOK OKUNANLAR
Kar soğuğu geliyor... Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
Tıp dünyası endişeli: Böyle giderse memlekette cerrah kalmaz
İkinci teröristin vurulma anı ortaya çıktı
Bilim Kurulu Üyesi: O eski günlere yaklaşıyoruz!
Gram altın günü 500 TL'yi aşarak kapattı
Vergi yapılandırmasında önemli detay... Maske cezaları silinmeyecek
Tarım arazilerini hobi bahçesi için satanlara hapis cezası geliyor
Emniyet'te 'sahte raporlar' iddiası: 3 polis açığa alındı
Erdoğan'ın mesajı ittifaka davet mi siyasi nezaket mi?
27 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masterchef 3
yarım dolar'ın 4 tl olması 7
8 dilde tercüme yapan maske 2
elektrik,su ve doğalgaz sayaçlarına muayene ücreti gelmesi 6
osman durmuş 3
Japoncada nasıl okunur 3
mert hakan yandaş 3
Hozer 1
adamını bulmak 3
var sistemi 4
SON İLANLAR
YÖK, 2 sözleşmeli uzman personel alacak
TSK, Muvazzaf Subay alacak
Vergi Denetim Kurulu 175 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Serhat Kalkınma Ajansı 5 Personel Alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi sözleşmeli 92 sağlık personeli alacak
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yükseköğretim Kurulu sözleşmeli 2 uzman alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam