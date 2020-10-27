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Antalya'da FETÖ'den gözaltına alınan 15 şüpheliden biri tutuklandı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden biri tutuklandı
 27 Ekim 2020 18:18
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Antalya'da FETÖ'den gözaltına alınan 15 şüpheliden biri tutuklandı

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin aranan FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik belirlenen adreslere düzenlediği operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 5'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 4'ü ise kendileriyle ilgili soruşturmaların yürütüldüğü kentlere gönderildi.

Adliye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Anadolu Ajansı
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