Antalya'da FETÖ'den gözaltına alınan 15 şüpheliden biri tutuklandı
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden biri tutuklandı
|27 Ekim 2020 18:18
|+Aa- Yazdır
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin aranan FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik belirlenen adreslere düzenlediği operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 5'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 4'ü ise kendileriyle ilgili soruşturmaların yürütüldüğü kentlere gönderildi.
Adliye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|ABD konsolosluk çalışanına FETÖ'den hapis!
27 Ekim 2020 17:42
|FETÖ'nün sözde 'fakülte sorumlusu' etkin pişmanlıktan yararlandı
27 Ekim 2020 17:01
|Aranan FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
27 Ekim 2020 15:43
|Etkin pişmanlıkta bulunan FETÖ sanıklarına ceza indirimi
27 Ekim 2020 14:14
|PKK'lı teröristlerin Amanoslar'a uzanan 'paramotor oyunu' bozuldu
27 Ekim 2020 13:23
|Ankara'da yakalanan DEAŞ şüphelilerinden biri 'infazcı' çıktı
27 Ekim 2020 13:18
|FETÖ'nün cezaevi yapılanmasına operasyon: 22 İKM gözaltında
27 Ekim 2020 13:04
|Terör örgütü PKK'nın izi Amanoslar'dan silindi
27 Ekim 2020 12:58
|13'ü FETÖ'den olmak üzere 14 terörist yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
27 Ekim 2020 11:59
|Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
27 Ekim 2020 11:53