Milletvekili Enginyurt, koronavirüse yakalandığını duyurdu
Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
|27 Ekim 2020 18:53
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Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde, sosyal medya hesabından grip olduğuna dair paylaşımda bulunan Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyut, bugün ise korona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Evde izole altına alındığını duyuran Enginyurt, tedavisinin devam ettiğini ifade ederek, "Kovid-19 testim pozitif çıktı. An itibariyle evde tedavim devam ediyor. Dualarınızı esirgemeyin" paylaşımında bulundu.
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