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Ağır hasta sayısı da yeni hasta sayısı gibi artıyor

Sağlık Bakanlığı 27 Ekim 2020 tarihli verileri açıkladı.
 27 Ekim 2020 19:03
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Ağır hasta sayısı da yeni hasta sayısı gibi artıyor

Sağlık Bakanlığı 27 Ekim 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 127 bin 651 Kovid-19 testi yapıldı, 2209 kişiye hastalık tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1827 oldu, son 24 saatte 1511 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 317 bin 519'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün tespit edilen 2.209 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.827'ye yükseldi. Ağır hasta ve aktif hasta sayısı düşmeden başarılı olamayız. Mücadele birlikteliği tedbirleri istisnasız uygulamaktan geçiyor. Salgına karşı organize olalım. ' ifadelerini kullandı.

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