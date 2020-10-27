Antalya'da FETÖ sanığına 8 yıl 9 ay hapis
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
|27 Ekim 2020 19:31
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Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sağlık sorularından dolayı tutuksuz yargılanan eski öğretmen E.E. ve avukatı katıldı.
İfadelerinde örgüt üyeliği suçlamasını reddeden sanık, beraatini talep etti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.
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