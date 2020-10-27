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Başarı merdivenlerini tek koluyla yaptığı pastalarla çıktı

Ulusal ve uluslararası çeşitli yarışmalarda dereceler alan Taşdemir, 3 yıl önce de kendi iş yerini açma hayalini gerçekleştirdi.
 27 Ekim 2020 19:48
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Gaziantep'te 6 yıl önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir kolu alınan pasta ustası 38 yaşındaki Hamza Taşdemir, tek koluyla sürdürdüğü mesleğinde başarı merdivenlerini çıkmanın gururunu yaşıyor.

Sağ kolundaki rahatsızlık üzerine 6 yıl önce yapılan tetkiklerde tümör tespit edilen ve ciddi sağlık sorunu yaşamaya başlayan evli, 3 çocuk babası Taşdemir'in kolu ameliyatla alındı. Bu süreçte işinden bir yıl ayrı kalan Taşdemir, iyileştikten sonra ise mesleğinden kopmama kararı aldı.

Hazırladığı pastalarla ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan Taşdemir, 1 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

Taşdemir, kendi dükkanını açma hayalini de 3 yıl önce gerçekleştirdi.

"Eğitimler aldım, kendimi motive ettim"

Hamza Taşdemir, AA muhabirine, 25 yıl önce bir baklavacıda çırak olarak işe başladığını, aradan geçen sürede Gaziantep'teki çeşitli pastanelerde çıraklık, kalfalık, ustalık yaptığını söyledi.

Kolunu kaybettikten sonra çok zor zamanlar yaşadığını anlatan Taşdemir, "Herkes bana 'İşini yapamazsın' demeye başladı. Kendimden endişe etmeye başladım. Bir meslek büyüğümün telkinleri sayesinde yeniden başladım. Eğitimler aldım, kendimi motive ettim. Şimdi herkes iki kollu bir ustadan daha iyi olduğumu söylüyor." dedi.

Başına gelenlere inat mesleğinde iyi olmak için çok çalıştığının altını çizen Taşdemir, şöyle devam etti:

"Her şeye rağmen Rabb'ime hep şükür ettim. Kolumu kaybettikten sonra birçok uluslararası yarışmalara katıldım. Türkiye birinciliği, uluslararası derecelerim var. İlk katıldığım yarışmada İstanbul Gastronomi Festivali'nde 21 ülkeden katılım olmuştu. Ben gümüş madalya aldım. Tarihi bir figürle katılmıştım. Selçuklu Sultanı Alparslan'ı canlandıran bir betimleme yapmıştım. Hatta İngiliz juri başkanı beni yanına çağırarak tebrik etti. Çok özel bir andı. İşimi zevk alarak yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim."

Mesleğe başladığı günden beri kendi dükkanını açma hayali olduğunu dile getiren Taşdemir, "Dükkan açma hayalimden vazgeçmedim. Engel insanların hayallerine engel olmamalı. Bana da olmadı. Dükkanımı daha iyi yerlere getirmek için çalışıyorum. Çalışmaya da devam edeceğim." diye konuştu.

Taşdemir, kendini geliştirerek daha iyi yerlere gelmeyi istediğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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