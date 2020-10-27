Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un vefatı nedeniyle oğlu Selçuk Durmuş ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi arayarak taziyelerini iletti.
|27 Ekim 2020 20:10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un vefatı nedeniyle oğlu Selçuk Durmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi arayarak taziyelerini bildirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, merhum Osman Durmuş'un oğlu Selçuk Durmuş ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'yle telefonda görüştü.
Görüşmede, taziyelerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Osman Durmuş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.
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