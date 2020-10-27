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Ak Partili bir Milletvekilinin daha testi pozitif çıktı

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Twitter'dan korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
 27 Ekim 2020 20:16
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Ak Partili bir Milletvekilinin daha testi pozitif çıktı

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Twitter'dan korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Evde izole altına alındığını duyuran Kaynarca, testinin pozitif çıktığını açıkladığı paylaşımında, "Bir süredir hastanede tedavi gören Eşim Yavuz Kaynarca'nın bugün itibariyle Covid-19 testi negatif çıktı. Antikor oluşumu ise bizi çok mutlu etti. An itibariyle de taburcu oldu. Elhamdülillah. Eşim ve oğullarımdaki rahatsızlık nedeniyle yeniden test oldum. Yapılan en son Covid-19 testim ise pozitif çıktı. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Eşimin yoğun bakım sürecinde desteğini, sevgisini ve dualarını esirgemeyen tüm dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Tüm hastalara Allah'tan (c.c) şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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