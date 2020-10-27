Öğretmenler, öğrencileri için 4 derslikli okul yaptırıyor

Van'ın Muradiye ilçesinde ikili eğitimin yapıldığı Otlakbaşı İlkokulunda, öğrencilerinin sabah ve akşam soğuğa maruz kalmasına gönülleri el vermeyen öğretmenler, tekli eğitime geçebilmek için kendi imkanları ve hayırseverlerin desteğiyle yaptıracakları 4 derslikli ek binanın temelini attı.

İlçeye 30 kilometre mesafede bulunan Otlakbaşı Mahallesi'ndeki 211 öğrencinin bulunduğu ilkokulda görev yapan 11 öğretmen, öğrencilerine daha sağlıklı eğitim ortamı oluşturmak için çalışma başlattı.

Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü mahallede ikili eğitimden dolayı günün ilk ışıklarıyla okula gelen ve akşam karanlık çöktükten sonra çıkan öğrencilerin üşümesine üzülen öğretmenler, derslik sayısını artırarak tekli eğitime geçmeye karar verdi.

Bunun için aralarında para toplayan, belediye ve hayırseverlerden de destek isteyen fedakar öğretmenler, okulun bahçesine yaptıracakları 4 derslikli ek binanın temelini attı.

Boş zamanlarında inşaatta çalışarak ustalara yardım öğretmenler, kısa sürede binayı tamamlayıp öğrencilerin hizmetine sunmayı hedefliyor.

"Öğretmenlerimizi tebrik ediyorum"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergiledikleri örnek davranıştan dolayı öğretmenleri tebrik etti.

Belediye olarak gereken desteği vereceklerini belirten Savar, "Burası 2 bin rakımlı bir mahallemiz. Çocuklarımız özellikle kışın sabah erken okula gelirken üşümekteydi. Bazı velilerimiz, sabah havanın soğuk olması ve akşam da erken kararması nedeniyle çocuklarını okula göndermekte zorlanıyordu. Öğretmenlerimiz bu duruma kayıtsız kalmadılar. Hepsini tebrik ediyorum. Çocuklar, geleceğimizdir. Muradiye Belediyesi olarak elimizden gelen katkıyı sunacağız." diye konuştu.

Adı "Öğretmenler Okulu" olarak değiştirilecek

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ise Otlakbaşı Mahallesi'nde yüksek rakım nedeniyle kışın dondurucu soğukların etkili olduğunu ifade etti.

İkili eğitim nedeniyle öğrencilerin okula gidiş gelişlerde zorlandığını anlatan Zorlu, şunları kaydetti:

"Öğretmen arkadaşlarımız öğrencilerin sıkıntısını gidermek, sağlıklı bir eğitim ortamına kavuşturmak için kendi imkanlarını seferber ettiler. Aralarında para toplayıp hayırsever insanları da işin içine katarak 4 derslikli okulun temelini attılar. Bu anlamda öğretmen arkadaşlarımıza katkı sunan hayırsever vatandaşlarımıza ve ekipmanlarıyla bize destek veren belediyemize teşekkür ediyoruz. Kısa süre içinde okulumuzun dört dersliğini bitirip çocuklarımızın normal eğitime geçmelerini sağlayacağız. Çocuklarımız burada sağlıklı bir ortamda eğitime devam edecekler. Öğretmenlerimizin anılarını yaşatmak, fedakarlıklarını canlı tutmak amacıyla okulumuzun ismini 'Öğretmenler Okulu olarak değiştireceğiz."

"Bazı öğrencilerimiz soğuktan dolayı ağlıyordu"

Öğretmenlerden Barış Çördükoğlu, öğrenci sayısının fazla, derslik sayısının az olması nedeniyle okulda ikili eğitimin yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Sabah 7'de dersimizin başlamasına rağmen velilerimiz 8 buçuğa kadar çocuklarını okula göndermiyordu. Kışın sıcaklığın sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü günlerde çocuklarımızın çoğu okula geldiğinde ağlıyordu. Bu durumdan etkilenen öğretmen arkadaşlarımızla projeyi başlattık. Hayırseverler ve belediye de bize destek oldu. Kendi imkanlarımız ve aldığımız desteklerle okulumuzun temelini attık. Binamızın tamamlanmasıyla tekli öğretime geçeceğiz ve öğrencilerin saatinde okula gidip gelmelerini sağlayacağız. Bize destek veren herkese teşekkür ederim."

Sınıf öğretmeni Perihan Elmasulu, öğrencilerinin sorun yaşamaması için başlattıkları projenin temelini atmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Öğretmen arkadaşlarıyla öğrencilerinin kesintisiz eğitim görmesini amaçladıklarını aktaran Elmasulu, "Öğrencilerimiz geç geliyor ve erken çıkıyordu. Bu da ister istemez onların eğitim kalitesini düşürüyordu. Yeni bir okul yaparak derslik sayımızı artırmak istedik. Muradiye Belediyemize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Desteklerini hiç esirgemediler. İnşallah kısa sürede okulumuzu tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.