Temaslı kişileri bildirmeyen 9 hastaya soruşturma
|27 Ekim 2020 20:39
|+Aa- Yazdır
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 9 kişi hakkında, temaslı olduğu kişileri bildirmediği gerekçesiyle soruşturma açıldı.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 9 kişi hakkında, temaslı olduğu kişileri bildirmediği gerekçesiyle soruşturma açıldı. Edinilen bilgiye göre, yapılan test sonucu pozitif çıkan hastalar E.A., C.K., A.C., A.C., Ş.C., E.A., S.D., M.K. ve M.K. izolasyona alındı. Filyasyon ekiplerince yapılan araştırmada 9 şahsın filyasyon ekiplerine temasta bulundukları kişileri eksik veya bildirmedikleri tespit edildi. Bunun üzerine 9 kişi Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddesi gereğince para cezası uygulanarak durum savcılığa intikal ettirildi. Savcılık tarafından da 9 kişi hakkında "Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişinin üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası cezalandırılacağı" hükmü kapsamında adli işlem başlatılacağı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Biri memur 7 kişiye gayrimenkul dolandırıcılığından gözaltı
27 Ekim 2020 16:02
|Cezaevindekilere sahte rapor soruşturmasında 8 yeni gözaltı
27 Ekim 2020 15:59
|ABD'li gazetecinin İstanbul'da ölümüne takipsizlik
27 Ekim 2020 15:10
|Mısır İstanbul Başkonsolosluğu görevlileri hakkında soruşturma
26 Ekim 2020 14:10
|Sakarya'daki havai fişek fabrikasında istenen cezalar belli oldu
23 Ekim 2020 17:59
|DEAŞ'ın istihbaratçısı itirafçı oldu, tahliye edildi
22 Ekim 2020 23:01
|Yazıcıoğlu'nun helikopterindeki 'GPS hırsızlığı' davası ertelendi
21 Ekim 2020 21:03
|Eski rektör, kumpas ve şantajdan gözaltına alındı
20 Ekim 2020 16:27
|Sağlık çalışanlarına dehşeti yaşatanlar 8 yılla yargılanacak
16 Ekim 2020 18:17
|Figen Yüksekdağ'a 'Cumhurbaşkanına hakaretten' ceza talebi
16 Ekim 2020 17:15