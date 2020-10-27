1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Gönen Belediye Başkanının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Balıkesir'in Gönen İlçe Belediye Başkanı İbrahim Palaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
 27 Ekim 2020 20:51
+Aa- Yazdır
Gönen Belediye Başkanının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Balıkesir'in Gönen İlçe Belediye Başkanı İbrahim Palaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Palaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aldığı tedbirlere rağmen Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

Yaptırdığı testin pozitif çıktını aktaran Palaz, "Şu anda durumum gayet normal, hiçbir sıkıntım yok. Lütfen kurallara uyalım ve dikkatli olalım. En kısa sürede görüşeceğiz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kovid-19 sonrası antikor seviyelerinin 'hızla düştüğü' belirlendi
27 Ekim 2020 20:27		 Ak Partili bir Milletvekilinin daha testi pozitif çıktı
27 Ekim 2020 20:16
Ağır hasta sayısı da yeni hasta sayısı gibi artıyor
27 Ekim 2020 19:03		 Yeni hasta sayısı artmaya devam ediyor
26 Ekim 2020 19:17
Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor
25 Ekim 2020 19:01		 4 ilimizde bazı alanlar karantinaya alındı
25 Ekim 2020 18:20
Doç. Dr. Yiyit: Kovid-19'da tekrar yükseliş trendi var
25 Ekim 2020 18:13		 Merve Boluğur sorumsuz davranışının karşılığını aldı
25 Ekim 2020 18:07
'Koronavirüsün biyolojik silah olma ihtimali çok düşük'
25 Ekim 2020 15:19		 Altay SK'de 24'ü futbolcu, 34 kişinin testi pozitif çıktı
24 Ekim 2020 23:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:00 - Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik21:56 - Erdoğan'a mektup yazdı: Bizi öldürün ama onlara bırakmayın21:49 - MAK Danışmanlık'tan seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor21:42 - Bakan Koca, İstanbul Bölge ve İl İdaresi yöneticileriyle buluştu21:28 - Bayraktar: Milli SİHA'lar aralıksız uçmaya devam edecek21:25 - Bankada hayatının şokunu yaşadı! 116 bin lira dolandırıldı
21:22 - 22 yaşındaki muhtar: İnanmayıp, kimliğimi soruyorlar21:00 - Bakan Pakdemirli'den orman yangınlarına ilişkin açıklama20:54 - Kızılay'a yapılan her bağışın izi adım adım sürülebilecek20:51 - Gönen Belediye Başkanının Kovid-19 testi pozitif çıktı20:47 - Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi20:45 - Astsubay kocanın yaptığı katliamda Gizem de vefat etti
20:44 - Alibeyköy Barajı'nda eski elektrik direkleri ortaya çıktı20:39 - Temaslı kişileri bildirmeyen 9 hastaya soruşturma20:35 - Öğretmenler, öğrencileri için 4 derslikli okul yaptırıyor20:32 - Sütlü tatlılara ilgi artınca soğuk kadayıf üretti20:29 - Gıda, tarım ve orman alanındaki kanun teklifi TBMM'de
20:27 - Kovid-19 sonrası antikor seviyelerinin 'hızla düştüğü' belirlendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ÇOK OKUNANLAR
Kar soğuğu geliyor... Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
MEB, sınavların nasıl yapılacağına dair yazıyı illere gönderdi
Tıp dünyası endişeli: Böyle giderse memlekette cerrah kalmaz
Sağlık personelinin istifa, emeklilik ve izin taleplerine sınırlama
Bilim Kurulu Üyesi: O eski günlere yaklaşıyoruz!
Gram altın günü 500 TL'yi aşarak kapattı
İkinci teröristin vurulma anı ortaya çıktı
Emniyet'te 'sahte raporlar' iddiası: 3 polis açığa alındı
O ilde vaka sayısı 10 günde iki kat arttı
Vergi yapılandırmasında önemli detay... Maske cezaları silinmeyecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gezmek 1
televizyonda izlenecek bişey bulamamak 3
ilginç albüm isimleri 2
03 Kasım 2020 ABD başkanlık seçimleri 1
kedilerin yavruyken sevilmesi 5
eski dönem haber metinleri 1
Amelie 1
ertuğrul sağlam 1
luiz gustavo 1
işmar etmek 7
SON İLANLAR
YÖK, 2 sözleşmeli uzman personel alacak
TSK, Muvazzaf Subay alacak
Vergi Denetim Kurulu 175 Müfettiş Yardımcısı Alacak
Serhat Kalkınma Ajansı 5 Personel Alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi sözleşmeli 92 sağlık personeli alacak
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yükseköğretim Kurulu sözleşmeli 2 uzman alacak
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam