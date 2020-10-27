Gönen Belediye Başkanının Kovid-19 testi pozitif çıktı
Balıkesir'in Gönen İlçe Belediye Başkanı İbrahim Palaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
|27 Ekim 2020 20:51
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Balıkesir'in Gönen İlçe Belediye Başkanı İbrahim Palaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Palaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aldığı tedbirlere rağmen Kovid-19'a yakalandığını belirtti.
Yaptırdığı testin pozitif çıktını aktaran Palaz, "Şu anda durumum gayet normal, hiçbir sıkıntım yok. Lütfen kurallara uyalım ve dikkatli olalım. En kısa sürede görüşeceğiz." ifadesini kullandı.
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