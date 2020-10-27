Bakan Koca, İstanbul Bölge ve İl İdaresi yöneticileriyle buluştu
|27 Ekim 2020 21:42
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Bölge ve İl İdaresi yöneticileriyle toplantıda bir araya geldi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da vaka sayılarındaki büyük artışın, şehirde her alanda harekete geçmeyi gerektirdiğini belirtti.
Sosyal Güvenlik Kurumundan İl Göç İdaresi ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Müdürlüğüne kadar tüm il idaresiyle bir araya gelerek, hareket planlarını ele aldıklarını aktaran Koca, "Salgına karşı organize olalım." ifadesini kullandı.
İstanbul'da vaka sayılarındaki büyük artış, şehirde her alanda harekete geçmeyi gerektiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumundan İl Göç İdaresi ve DHMİ Atatürk Havalimanı Müdürlüğüne kadar tüm il idaresiyle bir araya gelerek, hareket planlarımızı ele aldık. SALGINA KARŞI ORGANİZE OLALIM. pic.twitter.com/rflaXE0TiXDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 27, 2020
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