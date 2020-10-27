MAK Danışmanlık'tan seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor

"24 Haziran 2018 seçimlerinde oyunuzu hangi siyasi partiye verdiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 37'si "AK Parti", yüzde 19'u "CHP", yüzde 9'u "HDP", yüzde 8'i "MHP", yüzde 7'si "İYİ Parti" cevabını verirken, yüzde 1'i "Diğerleri" yüzde 19'u da "Oy kullanmadım" seçeneklerini seçti.

Katılımcıların "Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusuna verdikleri yanıtlar ise şöyle oldu:

Yüzde 33.1 AK Parti,

Yüzde 21.4 CHP,

Yüzde 10.1 İYİ Parti,

Yüzde 7.7 HDP,

Yüzde 7.6 MHP,

Yüzde 2.1 Gelecek Partisi,

Yüzde 1.9 DEVA Partisi,

Yüzde 1.3 Saadet Partisi,

Yüzde 1.8 Diğerleri.

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile güçlendirilmiş parlamenter sistem arasında tercih şansınız olsa ya da bu iki sistem arasında bir referandum yapılsa tercihiniz hangisi olur?" sorusuna katılımcıların yüzde 44'ü "Güçlendirilmiş parlamenter sistemi tercih ederim" yanıtını verdi.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tercih ederim" diyenlerin oranı ise yüzde 37 olarak belirlendi.

Katılımcıların yüzde 9'u kararsız olduğunu belirtirken, yüzde 14'ü ise güçlendirilmiş parlamenter sistemle ne kastedildiğini gördükten sonra karar vereceğini belirtti.