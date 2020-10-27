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40 yıl önce gelin geldiği köye muhtar oldu

MARDİN'in Derik ilçesine bağlı kırsal Alagöz Mahallesi'ne 40 yıl önce gelin gelen Nebahat Durmaz (57), mahallenin muhtarlığını 2 dönemdir sürdürüyor.
 27 Ekim 2020 22:04
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40 yıl önce gelin geldiği köye muhtar oldu

MARDİN'in Derik ilçesine bağlı kırsal Alagöz Mahallesi'ne 40 yıl önce gelin gelen Nebahat Durmaz (57), mahallenin muhtarlığını 2 dönemdir sürdürüyor. Aynı zamanda ilçenin tek kadın muhtarı olan Durmaz, bir sonraki hedefinin belediye başkanlığı olduğunu ifade ederek, "50 yaşında muhtar olmaya karar verdim. Adaylığımı ilan ettim. Karşımda 1 aday vardı. 70 oyun 50'sini ben aldım ve muhtar oldum. Muhtar seçildikten sonra mahallede taziyeevi yapıp, içme suyu sorununu çözdüm. Hedefim, belediye başkanı olmak" dedi.

Derik ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki kırsal Alagöz Mahallesi'ne 40 yıl önce gelin gelen 7 çocuk annesi Nebahat Durmaz, 2 dönem önce girdiği muhtarlık seçimini kazanarak, ilçenin şu an tek kadın muhtarı olmayı başardı. 20 yıl önce eşi Fethi'nin geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini anlatan Durmaz, ardından çiftçiliğe başladığını söyledi.

Nebahat Durmaz, 17 yaşındayken gelin geldiği yere 50 yaşında muhtar olmaya karar verip, adaylığını ilan ettiğini belirterek, yarıştığı diğer muhtar adayına büyük bir fark attığını anlattı. İlkokul mezunu olduğunu söyleyen Durmaz, şimdiki hedefinin ise Derik'te belediye başkanı olmak olduğunu ifade etti. Durmaz, "Komşu köyden 40 sene önce gelin geldim bu köye. 20 yıl önce eşimi kaybettim. 7 çocuğumu hiçbir kimseden destek almadan, kendim yetiştirdim. Hayvancılık, çiftçilik yaptım, kendi ayaklarımın üzerinde durdum. 50 yaşında muhtar olmaya karar verdim. Seçimde 70 oydan 50 oyu ben aldım. Mahallemize taziyeevi yaptırıp, içme suyu sorununu çözdüm. Devletin tüm kapıları bana açık. Vali, kaymakam, jandarma ve emniyet yetkilileriyle bana sürekli destek oluyor. Derik'in şu an tek kadın muhtarıyım. Kadınlar güçlüdür, istediği her şeyi yapar. Teklif gelirse belediye başkanı da olmak istiyorum. Hedefim belediye başkanı olmaktır.?? dedi.

Alagöz Mahallesi sakinleri Durmaz'a güven duyduklarını belirterek, kendisine her zaman destek olacaklarını dile getirdiler.
DHA
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