CHP'li Eren Erdem de koronavirüse yakalandı
CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Eren Erdem'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Erdem, "Evimde izoleyim. Herkese dikkatli olması, maske ve mesafe kuralına uyması çağrısı yapıyorum" dedi.
|27 Ekim 2020 22:17
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Gönen Belediye Başkanının Kovid-19 testi pozitif çıktı
27 Ekim 2020 20:51
|Kovid-19 sonrası antikor seviyelerinin 'hızla düştüğü' belirlendi
27 Ekim 2020 20:27
|İki milletvekilinin daha testi pozitif çıktı
27 Ekim 2020 20:16
|Ağır hasta sayısı da yeni hasta sayısı gibi artıyor
27 Ekim 2020 19:03
|Yeni hasta sayısı artmaya devam ediyor
26 Ekim 2020 19:17
|Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor
25 Ekim 2020 19:01
|4 ilimizde bazı alanlar karantinaya alındı
25 Ekim 2020 18:20
|Doç. Dr. Yiyit: Kovid-19'da tekrar yükseliş trendi var
25 Ekim 2020 18:13
|Merve Boluğur sorumsuz davranışının karşılığını aldı
25 Ekim 2020 18:07
|'Koronavirüsün biyolojik silah olma ihtimali çok düşük'
25 Ekim 2020 15:19