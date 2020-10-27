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CHP'li Eren Erdem de koronavirüse yakalandı

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Eren Erdem'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Erdem, "Evimde izoleyim. Herkese dikkatli olması, maske ve mesafe kuralına uyması çağrısı yapıyorum" dedi.
 27 Ekim 2020 22:17
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CHP'li Eren Erdem de koronavirüse yakalandı

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Eren Erdem, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığını duyurdu. Erdem,

"Evimde izoleyim. Herkese dikkatli olması, maske ve mesafe kuralına uyması çağrısı yapıyorum"

ifadesini kullandı.
Memurlar.Net
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