Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Lideri Putin görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Lideri Putin telefonda görüştü.
|27 Ekim 2020 22:24
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Reuters haber ajansının bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Lideri Putin telefonda görüştü. Görüşmede Suriye ve Dağlık Karabağ'daki gelişmeler ele alındı.
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