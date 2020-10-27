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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Lideri Putin görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Lideri Putin telefonda görüştü.
 27 Ekim 2020 22:24
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Lideri Putin görüştü

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Lideri Putin telefonda görüştü. Görüşmede Suriye ve Dağlık Karabağ'daki gelişmeler ele alındı.
Memurlar.Net - Özel

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