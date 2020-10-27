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Meteoroloji'den 7 ilimiz için yağış uyarısı

İzmir, Manisa, Aydın, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te yağışın görüleceği ve hava sıcaklıklarının mevsim normalleri seviyesine düşeceği uyarısı yapıldı.
 27 Ekim 2020 22:55
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Meteoroloji'den 7 ilimiz için yağış uyarısı

Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te yağışın görüleceği ve hava sıcaklıklarının mevsim normalleri seviyesine düşeceği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Ekim'den itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemiyle birlikte Bursa'dan başlayarak bölgede yağışlı havanın etkisi hissedilecek.

Hafta sonu ise söz konusu yağışlı sisteme ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı havanın da etkisiyle şu anda yüksek olan hava sıcaklıklarının mevsim normallerine gerileyeceği belirtildi.

Yarın öğleden sonra Bursa'da beklenen yağışın, bir sonraki günden itibaren 4 gün boyunca Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te de görüleceği tahmin ediliyor.

Kıyı Ege, İzmir, Manisa ve Aydın için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgenin yarın öğle saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisi altına girmesi tahmin ediliyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege'de, gece ve perşembe sabah saatlerinde İzmir ve Aydın il geneli ile Manisa merkez ve güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hafta sonu ise söz konusu yağışlara ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı havanın bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yağış bırakması öngörülüyor.

Yağışla bölgede sıcaklıkların azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı
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