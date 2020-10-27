Fahrettin Altun: Ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Batı'nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar" dedi.
|27 Ekim 2020 23:10
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Batı'nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar" dedi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel vicdanın sesi olmaya devam edeceğini belirten Fahrettin Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Batı'nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek. Türkiye güçlenecek, faşizm ve faşistler kaybedecek."Sapık Fransız dergisi Charlie Hebdo'dan yine çirkin provokasyon
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