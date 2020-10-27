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Bu içecekler de kalp damar sağlığının düşmanı olabilir

Yapay tatlandırıcı kullanılan içeceklerin de şekerli içecekler gibi kalp damar hastalıklarına neden olabileceği bildirildi.
 27 Ekim 2020 23:12
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Bu içecekler de kalp damar sağlığının düşmanı olabilir

Sonuçları "Journal of the American College of Cardiology" dergisinde yayımlanan araştırmada, şekerli ve yapay tatlandırıcılı içeceklerin, yüksek kalp damar hastalıkları riskiyle bağlantılı olduğu belirtildi.

Araştırmada, bu nedenle yapay tatlandırıcılı içeceklerin bilinenin aksine şekerli içeceklerin alternatifi olmadığı vurgulandı.

Daha önce yapılan çalışmalara atıfta bulunularak, şekerli içeceklerin tüketildiği beslenme şeklinin kalp-metabolik sağlık üzerinde olumsuz etkisi olduğu anımsatılan araştırmada, şekerli içeceklere alternatif olarak gösterilen yapay tatlandırıcılı içeceklerin kalp damar sağlığına etkisinin tam anlamıyla bilinmediğine değinildi.

Araştırmada, Fransa'da yapılan ve 104 bin 760 katılımcıyı kapsayan beslenme anketinin sonuçları ele alındı.

Söz konusu katılımcılardan her 6 ayda bir internet üzerinden 24 saatlik 3 diyet kaydını doldurmaları istenen araştırmada, yapay tatlandırıcılı içecekler besin değeri olmayan tatlandırıcılar olarak ve şekerli içecekler ise yüzde 5 veya daha fazla şeker içeren tüm içecekleri kapsayacak şekilde tanımlandı.

Araştırmada, katılımcılar hiç tüketmeyenler, az tüketiciler ve çok tüketiciler olarak gruplara ayrıldı.

Yapay tatlandırıcılı içecekleri çok tüketenlerin hayatlarının herhangi bir döneminde, hiç tüketmeyenlere oranla yüzde 20 daha fazla kalp damar hastalığına yakalandığı sonucuna ulaşılan araştırmada, benzer sonucun çok şekerli içeceler tüketenler için de geçerli olduğu kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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