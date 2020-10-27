'Damadın İHA'ları diyen Tele 1'e Selçuk Bayraktar'dan yanıt
|27 Ekim 2020 23:33
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Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Tele1'in haberindeki "damadın İHA'ları" ifadesine tepki gösterdi.
Türk Bayraktar TB2 İHA'larına motor üreten Kanadalı Bombardier Recreational Products "kullanımı belirsiz olan ülkelere" yapılan ihracatın askıya alındığını açıkladı. Tele 1 TV ise haberi "Damadın İHA'larına sertifika uyarısı: Satış askıya alındı" başlığıyla sundu.
'DAMADIN DEĞİL, MİLLETİN S/İHA'LARI'
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan habere yanıt geldi. Twitter hesabından Tele 1'in haberini alıntılayan Bayraktar, "Damadın İHA'ları değil, Milletin S/İHA'ları... Siz isteseniz de uçacak, istemeseniz de!" diye yazdı.
Bayraktar, "Ve değişen hiçbir şey olmayacak... Milli SİHA'lar aralıksız uçmaya devam edecek! Semalarımızda Hür ve Özgür..."
Selçuk Bayraktar'ın açıklamasının tamamı şöyle:
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