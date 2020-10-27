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'Damadın İHA'ları diyen Tele 1'e Selçuk Bayraktar'dan yanıt

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Tele1'in haberindeki "damadın İHA'ları" ifadesine tepki gösterdi. Selçuk Bayraktar "Siz isteseniz de uçacak, istemeseniz de... Güneş batacak/gece olacak/ Güneş doğacak/ sabah olacak... O arada; Türkiye'nin ilk Milli ve Özgün SİHA'sı, yurt dışına ihraç edilebilen tek SİHA'sı, yazılımından elektroniğine, aerodinamiğinden mekaniğine, tümüyle Türk mühendislerinin tasarımı olan, Türkiye ve dünyada eşine az rastlanır bir düzeyde, %93 yerlilikle üretilmiş olan Bayraktar TB2'ler, aralıksız uçmaya devam edecek" dedi.
 27 Ekim 2020 23:33
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'Damadın İHA'ları diyen Tele 1'e Selçuk Bayraktar'dan yanıt

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Tele1'in haberindeki "damadın İHA'ları" ifadesine tepki gösterdi.

Türk Bayraktar TB2 İHA'larına motor üreten Kanadalı Bombardier Recreational Products "kullanımı belirsiz olan ülkelere" yapılan ihracatın askıya alındığını açıkladı. Tele 1 TV ise haberi "Damadın İHA'larına sertifika uyarısı: Satış askıya alındı" başlığıyla sundu.

'DAMADIN DEĞİL, MİLLETİN S/İHA'LARI'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan habere yanıt geldi. Twitter hesabından Tele 1'in haberini alıntılayan Bayraktar, "Damadın İHA'ları değil, Milletin S/İHA'ları... Siz isteseniz de uçacak, istemeseniz de!" diye yazdı.

Bayraktar, "Ve değişen hiçbir şey olmayacak... Milli SİHA'lar aralıksız uçmaya devam edecek! Semalarımızda Hür ve Özgür..."

Selçuk Bayraktar'ın açıklamasının tamamı şöyle:
Memurlar.Net
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