Vestel, White Knight ve Hostess markalarını satın aldı

Vestel Ticaret AŞ ile İngiltere'de mukim Crosslee PLC şirketi arasında, ilgili şirkete ait Hostess ve White Knight ticari markaları ile bunlarla ilişkili bazı kalıp, teçhizat, fikri mülkiyet ve alan adları gibi belirli bazı mal varlıklarının satın alınmasına dair Marka ve Belirli Mal Varlıklarının Alım Satımı ve Devir Sözleşmesi imzalandı.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Vestel Ticaret AŞ ile İngiltere'de mukim Crosslee PLC şirketi arasında, ilgili şirkete ait Hostess ve White Knight ticari markaları ile bunlarla ilişkili bazı kalıp, teçhizat, fikri mülkiyet ve alan adları gibi belirli bazı mal varlıklarının satın alınmasına dair Marka ve Belirli Mal Varlıklarının Alım Satımı ve Devir Sözleşmesi imzalanmıştır. Ticari markaların AB'de tescil devirleri tamamlanmış olup, AB dışı bazı ülkelerde tescil işlemleri devam etmektedir. " ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Vestel'in özgün tasarım üreticisi müşterileri arasında yer alan ve İngiltere beyaz eşya pazarının önemli oyuncularından biri olan Crosslee PLC'den gerçekleştirilen bu satın alma ile şirketin İngiltere pazarındaki konumunun daha da güçlenmesinin beklendiği belirtildi.