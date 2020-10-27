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Peş peşe 2 dizi ekrandan çekiliyor!

Televizyon dizilerinin geleceğini belirleyici reyting oranlarında arzu edilen seviyenin altında kalmalarından ötürü Güvercin ve Yeni Hayat dizi projeleri ekranlara veda ediyor. Büyük umutlarla yayın hayatına başlangıç yapan ve hedefledikleri başarı ölçütünü bir türlü tutturamayan Güvercin ve Yeni Hayat dizileri alınan kararla yayından kaldırılacak.
 27 Ekim 2020 23:58
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Peş peşe 2 dizi ekrandan çekiliyor!

Özellikle son dönemlerde dizi piyasasındaki varlığını garanti altına almaya çalışan ancak zorlayıcı rekabet koşulları nedeniyle planlanan reyting sonuçlarını elde edemeyen pek çok proje teker teker final yapmak mecburiyetinde kalıyor. Televizyon sektöründe ekonomik açıdan beklenen getiriyi sağlayamayıp reyting sıralamalarında giderek düşüş yaşamaya başlayan Güvercin ve Yeni Hayat dizi projelerinin yayın hayatı sona erecek.

Star TV kanalında dikkat çeken konusuyla ilk etapta başarılı bir çıkışa imza atmış olsa da olay örgüsünde birtakım problemlerin baş göstermesinden ötürü reyting sıralamasında gittikçe aşağı sıralara inmeye başladı. Her ne kadar izlenme oranlarında hüsrana uğratsa da yükselişe geçmesi adına hemen final yaptırmayıp belirli bir süreliğine tolerans gösterilen Güvercin dizisinden verim kazanılmadığı için 28 Ekim Çarşamba tarihinde 16.bölümüyle sevenlerinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Final yaparak yayın yolculuğunu bitirecek başka dizi projesi olan Yeni Hayat da, kadrosunda yer alan oyuncu isimlerin sergilediği performanslarının ve göze çarpan olay örgüsünün pek çok kişi tarafından beğenilmesine rağmen reytingler yüz güldüren sonuçlara ne yaparsa yapsın ulaşamadı.

Sosyal medya platformu aracılığıyla kullanıcılar tarafından Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk ikilisini aynı çatı altında buluşturan Yeni Hayat dizisinin ekrana veda etmemesi için itiraz etse de, izlenmelerdeki talihsizliği düzeltemediği için ekrandaki serüveni çok kısa oldu. Yeni yayın dönemi için sıkı bir hazırlık sürecinden geçse de hedefledikleri gibi bir ilerleme kat edemeyen Yeni Hayat dizisi 29 Ekim Perşembe tarihinde 9.bölümüyle son kez ekrana gelecek.
Memurlar.Net
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