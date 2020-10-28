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28 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları

28 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
 28 Ekim 2020 00:02
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28 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları

1- AK Parti ve İYİ Partinin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/12.30/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/19.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Fadil Novalic ve Haberleşme-Ulaştırma Bakan Yardımcısı Nedzad Brankovic ile görüşecek.

(Ankara/10.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Ahmet Akın, parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30/11.30)

4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ile Sayıştayın 2020 yılı bütçesi ve 2019 yılı kesin hesapları görüşülecek.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, bu yılın dördüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda sunum yapacak.

(İstanbul/10.30)

2- TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları takip ediliyor.

(Bakü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Lefkoşa Hala Sultan Camisi'nde düzenlenecek Mevlit Gecesi Özel Programı'na katılacak.

(Lefkoşa/18.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta E, F, G ve H gruplarında toplam 8 maçla tamamlanacak. Medipol Başakşehir, H Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain takımını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.55)

2- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve takımdan bir futbolcu, perşembe günü Maccabi Tel-Aviv ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi, Yeni 4 Eylül Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(Sivas/15.45)

3- Azerbaycan'ın Karabağ takımının teknik direktörü Gurban Gurbanov, bir otelde düzenleyeceği basın toplantısında, perşembe günü İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda İspanya'nın Villarreal takımıyla yapacakları maça ilişkin soruları cevaplayacak. Karabağ takımı, son antrenmanını Medipol Başakşehir'in tesisinde yapacak.

(İstanbul/13.00/17.00)

4- Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun futbol takımındaki yeni görevine ilişkin, Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde toplantı ve imza töreni düzenlenecek. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Erol Bulut da aynı yerde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/14.00/16.00)

5- Misli.com 2. Lig'de 7. hafta maçları yapılacak; 3. Lig'de ise 6. hafta mücadelesi 10 maçla başlayacak.

6- Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında, Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda Belçika'nın Filou Oostende takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

7- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 5. haftasında A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, deplasmanda İtalya'nın Umana Reyer takımıyla karşılaşacak.

(Venedik/22.30)

8- Basketbolda, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde eleme maçları İzmit Belediyespor'un ev sahipliğinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılacak. İzmit Belediyespor, Macaristan'ın Aluinvent DVTK takımıyla karşılaşacak, diğer maçta ise İspanya'dan Spar Girona ile Romanya'dan ACS Sepsi mücadele edecek.

(Kocaeli/17.00/20.00)

9- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Arhavi Voleybol-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Altekma-Halkbank, Spor Toto-Haliliye Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Afyon Belediye Yüntaş, İnegöl Belediyespor-Arkas Spor maçları yapılacak.

(Artvin/13.00/İzmir/14.00/Ankara/16.00/Tokat/17.30/Bursa/19.00)

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Anadolu Ajansı
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