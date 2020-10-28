Sakarya'da, poliklinik muayeneleri durduruldu, ameliyatlar iptal edildi!

Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kent genelindeki kamu ve özel hastanelerde acil olmayan ameliyatların durdurulmasını da içeren bir dizi kararlar aldı.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, salgınının yayılım hızı göz önüne alınarak Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu başkanlığında toplanan 9 Nolu İl Pandemi Kurulunda, kentteki kamu ve özel hastanelerde geçerli olacak birtakım kararlar alındığı belirtildi.

çıklamada, 2 Kasımdan itibaren Yenikent Devlet Hastanesinin "Pandemi Hastanesine" dönüştürülerek tüm ameliyatların durdurulması, Sağlık Kurulu'nun kapatılarak bu hizmete Sakarya Eğitim ve Araştırma (SEAH) ve Toyota-Sa Acil Yardım Hastanelerinde devam edilmesi ile Tozlu Semt Polikliniği hariç tüm poliklinik muayenelerinin durdurulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

YOĞUN BAKIMLARA KORONAVİRÜS HASTALARI İÇİN HAZIRLIK ÇAĞRISI

Tüm özel hastaneler de gerektiğinde yüzde 25 kapasitelerini (servis ve varsa yoğun bakım) Covid-19 hastaları için kullanılmak üzere hazırlık yapılmasının uygun görüldüğü aktarılan açıklamada, SEAH'ta acil, onkolojik ve bekletilmesi hayatı tehdit edecek ameliyatlar dışındaki tüm elektif ameliyatların durdurulduğu kaydedildi.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinde temel, cerrahi, dahili branşlardaki tüm akademisyenlerin pandemi sürecinde SEAH'a ve ihtiyaç duyulması halinde diğer hastanelere görevlendirilmelerine, araştırma görevlilerinin de SEAH Başhekimliğinin ihtiyaç duyduğu pandemi kliniklerinde görevlendirilmelerine karar verildiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Poliklinik hastalarından sadece MHRS randevusu olanların hastanelere alınması, çok zorunda olmadıkça refakatçi kabul edilmemesine, elektif ameliyatların kısıtlanması ve randevusuz hasta bakılmaması sonucu mesaileri azalan tüm sağlık personelinin Başhekimlerin uygun gördükleri alanda çalıştırılmalarına, ildeki kamu, özel tüm hastanelerde ziyaretçi kısıtlamasına kesinlikle uyulmasına 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir."

İŞTE KARARIN TAM METNİ

T.C.

SAKARYA VALİLİĞİ

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI



Karar No: 96

Karar Tarihi: 26/10/2020

İl Hıfzıssıhha Kurulu 26.10.2020 tarihinde Vali Yardımcısı Ersin EMİROĞLU Başkanlığında toplanmıştır.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır.

Gelinen noktada Koronavirüs salgınının yayılım hızı göz önüne alınarak 26.10.2020 tarih 9 Nolu İl Pandemi Kurulunda görüşülen konular değerlendirilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Bu amaçla;

1) 02/11/2020 tarihinden itibaren Yenikent Devlet Hastanesi'nin "Pandemi Hastanesine" dönüştürülerek tüm ameliyatların durdurulması, Sağlık Kurulunun kapatılması (aynı hizmetin SEAH ve Toyota-Sa Acil Yardım Hastanelerinde devam edilmesi), Tozlu Semt Polikliniği hariç tüm poliklinik muayenelerinin durdurulmasına

2) Tüm Özel Hastanelerde, gerektiğinde %25 kapasitelerini (Servis ve varsa yoğun bakım) Covid-19 hastaları için kullanılmak üzere hazırlık yapılmasına

3) Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesinde acil ameliyatlar, onkolojik ameliyatlar ve bekletilmesi hayatı tehdit edecek olan ameliyatlar dışındaki tüm elektif ameliyatların durdurulmasına

4) Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinde temel, cerrahi, dahili branşlardaki tüm Akademisyenlerin pandemi sürecinde Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ve ihtiyaç duyulması halinde diğer hastanelere görevlendirilmelerine

5) Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Araştırma Görevlilerinin pandemi sürecinde Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliğinin ihtiyaç duyduğu pandemi kliniklerinde görevlendirilmelerine

6) Poliklinik hastalarından sadece MHRS randevusu olanların hastanelere alınması, çok zorunda olmadıkça refakatçi kabul edilmemesine

7) Elektif ameliyatların kısıtlanması ve randevusuz hasta bakılmaması sonucu mesaileri azalan tüm sağlık personelinin Başhekimlerin uygun gördükleri alanda çalıştırılmalarına

8) Sakarya İlindeki Kamu, Özel tüm Hastanelerde ziyaretçi kısıtlamasına kesinlikle uyulmasına

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.