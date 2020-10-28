51 gündür yoğun bakımda olan Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama

ÖĞRETMENLERİN, FİLYASYON VE MAHALLE DENETİM EKİPLERİNDEN ARTIK ÇIKARILMASI GEREKİYOR Eğitim ve öğretim süreçleri başladığı için artık, öğretmen ve okul yöneticilerinin filyasyon ve mahalle denetim ekiplerinden çıkarılması ve bu yönde görev verilmemesi gerekiyor.