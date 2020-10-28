51 gündür yoğun bakımda olan Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
|28 Ekim 2020 00:05
|+Aa- Yazdır
Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.
Hastane Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Durumu ciddiyetini korumakla birlikte bulguları stabildir." ifadesine yer verildi.
51 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.
Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.
Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Meteoroloji'den 7 ilimiz için yağış uyarısı
27 Ekim 2020 22:55
|CHP'li Eren Erdem de koronavirüse yakalandı
27 Ekim 2020 22:17
|40 yıl önce gelin geldiği köye muhtar oldu
27 Ekim 2020 22:04
|Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik
27 Ekim 2020 22:00
|Bankada hayatının şokunu yaşadı! 116 bin lira dolandırıldı
27 Ekim 2020 21:25
|22 yaşındaki muhtar: İnanmayıp, kimliğimi soruyorlar
27 Ekim 2020 21:22
|Gönen Belediye Başkanının Kovid-19 testi pozitif çıktı
27 Ekim 2020 20:51
|Sütlü tatlılara ilgi artınca soğuk kadayıf üretti
27 Ekim 2020 20:32
|Kovid-19 sonrası antikor seviyelerinin 'hızla düştüğü' belirlendi
27 Ekim 2020 20:27
|İki milletvekilinin daha testi pozitif çıktı
27 Ekim 2020 20:16