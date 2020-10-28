Fahrettin Altun'dan Charlie Hebdo dergisine kınama:
|28 Ekim 2020 00:40
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu sözde karikatürler tiksindirici olduğu kadar, insani ahlaktan da yoksundur. Bu açıkça, Fransız liderin ülkesi için istediği yabancı düşmanı, İslamofobik ve hoşgörüsüz bir kültürel çevrenin ürünüdür." ifadelerini kullandı.
Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, Charlie Hebdo dergisini kınayan Altun, şunları kaydetti:
"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslüman karşıtı gündemi meyvesini veriyor! Charlie Hebdo, Cumhurbaşkanımızın yer aldığı alçakça görüntülerle dolu bir sözde karikatür serisi yayımladı. Bu derginin kültürel ırkçılık ve nefreti yaymaya yönelik bu iğrenç ötesi çabasını kınıyoruz. Bu sözde karikatürler tiksindirici olduğu kadar, insani ahlaktan da yoksundur. Bu açıkça, Fransız liderin ülkesi için istediği yabancı düşmanı, İslamofobik ve hoşgörüsüz bir kültürel çevrenin ürünüdür."
- "Tüm edepsizlikleriyle liderimizi hedef alıyor"
Türkiye'nin sivillere yönelik her türlü şiddete ve İslam adına her türlü terör eylemine karşı olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirten Altun, şöyle devam etti:
"Ancak nereden gelirse gelsin kültürümüze ve dinimize yönelik iğrenç saldırılar karşısında sessiz kalmayacağız. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin dünya çapında milyonlarca mülteciye kapılarını açmasını sağlayarak son dönemdeki en insani lider olarak hafızalara kazınmıştır. Kadınlara, çocuklara ve engellilere yardım etmek için parmağını bile oynatmayanlar şimdi de tüm edepsizlikleriyle liderimizi hedef alıyor.
Yine de ırkçı, yabancı düşmanı, İslamofobik ve Yahudi düşmanı tahrikler bizi aynı şekilde karşılık vermeye kışkırtamayacak. Bir mağduriyet üzerinden verilmeye çalışılan gözdağına ve provokasyonlarınıza boyun eğmeyi reddediyoruz. Kültürümüze yönelik bu tür sorumsuz ve budalaca saldırılar, yalnızca ırkçılığı ve ayrımcılığı besleyecektir. Tüm aklı başında Avrupalı dostları bu tür bir ilkel kültürel ırkçılık, entelektüel kısırlık ve medeniyetsiz söylemle mücadele etmeye çağırıyoruz."
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