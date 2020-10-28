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Kılıçdaroğlu, Osman Kavala, Ahmet Altan, Selahattin Demirtaş'ı sordu Adalet Bakanı cevap verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanma talebinin reddedilmesine yönelik yerel mahkeme kararlarını ve Selahattin Demirtaş, Ahmet Altan, Osman Kavala konularına dikkat çekti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi...
 28 Ekim 2020 01:15
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Kılıçdaroğlu, Osman Kavala, Ahmet Altan, Selahattin Demirtaş'ı sordu Adalet Bakanı cevap verdi

Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün haksızlık karşısında tek cümle etmediğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Eğer devlette adalet yoksa o zaman devlet de yoktur. Müyesser Yıldız aylardır hapiste. 'Devletin sırlarını ifşa etti'. Ne için? Yazı yazdığı için. Yazılar nerede? Hala yayımlanıyor. Girin internet sitesine görebilirsiniz. Hangi sır? Selahattin Demirtaş beraat eder başka bir dosya, beraat eder başka bir dosya; içeride. Ahmet Altan yıllardır içeride. O da tahliye edildi, tekrar içeri alındı. Osman Kavala aynı şekilde. Peki sen adalet bakanıysan, adalet kurumu sana bir şekilde bağlı ise Hakimler ve Savcılar Kurulu başkanlığını yapıyorsan bu yanlış giden düzene bir çomak sokmayacak mısın? 'Burada bir şeyler yanlış gidiyor arkadaş' demeyecek misin? Ayrıca yasaların sana verdiği bir yetki de var. Kamu yararına belirli kararları bozabiliyorsun. 'Tekrar görüş' diyebiliyorsun; ama onu yapmıyor, yapmak istemiyor."

ADALET BAKANI GÜL: CİDDİYE ALMIYORUZ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik eleştirilerine, "Koltuğu için kolunun altında kasetlerle gelen birinin bizlere söyleyeceği lafların hiçbirisini kabul etmiyoruz, ciddiye almıyoruz" dedi.

Bakan Gül, 'Nöbetçi Bakan' uygulaması kapsamında TBMM'de milletvekilleriyle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği, 'hak ihlali' kararı çerçevesindeki tartışmalara ilişkin, yargı süreci devam ederken Adalet Bakanı olarak yorum yapmasının uygun düşmeyeceğini söyledi. Gül, "Hukukçu olarak da böyle bir prensibimiz yok. Biz hakim savcı değiliz. Dolayısıyla bir Adalet Bakanı'nın, yürütmenin mensubu olan birinin, yargıda olan bir konu ile ilgili süreç devam ederken görüş ihsan etmesi hukuk devleti ile bağdaşmaz. Bu prensibi koruyacağım. Ama, AYM kararları bağlayıcıdır, kararları bellidir. Bunun değerlendirmesini mahkemeler yapacaktır. Hukuk devletinde demokrasi, kurum ve kurallarla yürür. Bireysel başvuru hakkını AK Parti getirdi. Hukuk, kişilere göre değil, Anayasa ve kanuna göre davranır. AYM kararını beğenirsiniz, beğenmezsiniz; ama bağlayıcı olduğu konusunda hiçbir şüphe yok" dedi.

Bakan Gül, Kılıçdaroğlu'nun bu konuda kendisiyle ilgili eleştirilerine ilişkin de "Koltuğu için kolunun altında kasetlerle gelen birinin bizlere söyleyeceği lafların hiçbirisini kabul etmiyoruz, ciddiye almıyoruz. Biz yürüyen bir dava ile ilgili hakim, savcının amiri değiliz. Bizde hakim-savcı cübbesi yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nda varsa bilemem. Türkiye'de sadece yargısal yetkiyi hakimler ve savcılar kullanır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de özlediği bazı tablolar varsa onu bilemem. Hukuk kendi sistemi içeresinde devam eden, yürüyen bir süreçtir" diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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