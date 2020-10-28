Fransa cumhurbaşkani macron'un islam karşiti açiklamalarina dair karar
|28 Ekim 2020 02:40
|+Aa- Yazdır
TBMM KARARI
FRANSA CUMHURBAŞKANI EMMANUEL MACRON'UN İSLAM KARŞITI AÇIKLAMALARINA DAİR KARAR
Karar No. 1268 Karar Tarihi: 27.10.2020
Siyasi amaçlarına ulaşmak, iktidarlarını tahkim etmek ve dahil oldukları çatışmalara taraftar toplamak başta olmak üzere çeşitli bahanelerle inançlar ve toplumlar arasında yıkıcı ihtilaflara yol açabilecek söylemlere başvuran, düşmanlık doğuran eylemlere tevessül eden herkes, sadece temsil iddiasında oldukları kitleleri değil, bütün insanlığı derinden etkileyecek bir cürüm işlemektedirler.
Ne yazık ki son dönemde bu türden hastalıklı bir söylem Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un beyanlarında ve icraatlarında tezahür etmektedir. Mezkur zat, ifade hürriyetini desteklemek kisvesine bürüdüğü pervasız eylemleriyle, küresel sonuçları her inançtan insanı derinden ve olumsuz etkileyebilecek bir çatışmayı, yarılmayı tetiklemektedir.
Son günlerde Fransa'da yaşanan ve hepimizi, tüm insanlığı derinden üzen aşağılık terör eylemlerinin ve yine gerek Avrupa gerek dünya ölçeğinde tüm din, dil ve ırk mensuplarının yakın işbirliğini zorunlu kılan terörle mücadelenin söz konusu söylem ve icraatları haklı kılmayacağı açıktır. Dünya üzerinde milyarlarca mensubu bulunan bir dinin ve o dine inananların nefret söylemlerine ve ayrımcılığa maruz bırakılmasının doğuracağı sonuçlar, maalesef aşağılık terör eylemlerini planlayan ve icra eden kirli zihinlerin ulaşmak istediği sonuçlardan farklı olmayacaktır.
Üzerinde ciddiyetle durulması gereken husus; demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulculuk retoriğinin ırkçılık ve İslam karşıtlığına dönüşmesine yol açan zehirli iklimin tekil örnekler olmaktan çıkıp devlet başkanları ve bir kısım siyasetçiler aracılığıyla meşruiyet ve yaygınlık kazanmasıdır.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin temsilcileri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a, onun aziz peygamberi Hz. Muhammed'e ve Müslümanlara yönelik kışkırtıcı, saygısız ve tehlikeli söylemini şiddetle tel'in ve teşhir ediyor; dünyanın sağduyu sahibi kanaat önderlerini, siyasetçilerini, düşünürlerini, sanatkarlarını ve toplumsal kesimlerini bu çirkin tavırlar karşısında sağduyudan ve barıştan yana tavır almaya davet ediyoruz.
Bu bildirinin oylanarak kabul edilmesi ve alman kararın Resmi Gazete'de yayımlanması hususu Genel Kurulun 27.10.2020 tarihli ve 10'uncu Birleşiminde kabul edilmiştir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik
28 Ekim 2020 02:36
|Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği
28 Ekim 2020 02:33
|Kılıçdaroğlu, Osman Kavala, Ahmet Altan, Selahattin Demirtaş'ı sordu Adalet Bakanı cevap verdi
28 Ekim 2020 01:15
|Gıda, tarım ve orman alanında yeni düzenlemeler: Meclis'te kabul edildi
28 Ekim 2020 01:06
|Fahrettin Altun'dan Charlie Hebdo dergisine kınama:
28 Ekim 2020 00:40
|Kalın: Kişi haklarına saldırı ifade özgürlüğü değildir
28 Ekim 2020 00:24
|28 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
28 Ekim 2020 00:02
|'Damadın İHA'ları diyen Tele 1'e Selçuk Bayraktar'dan yanıt
27 Ekim 2020 23:33
|Fahrettin Altun: Ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar
27 Ekim 2020 23:10
|Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Lideri Putin görüştü
27 Ekim 2020 22:24