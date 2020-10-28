1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Araştırmalar doğruladı: Sosyal mesafe Koronavirüs'ü engelliyor

ABD'de yapılan bir araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının baş gösterdiği mart ayında, sosyal mesafe kuralının bir hafta önce uygulamaya girmiş olması durumunda, mayıs ayı sonunda New York şehrindeki vaka sayısını yüzde 80 azaltabileceği sonucuna varıldı.
 28 Ekim 2020 03:48
+Aa- Yazdır
Araştırmalar doğruladı: Sosyal mesafe Koronavirüs'ü engelliyor

Wisconsin Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, ''Sosyal mesafe kuralı New York metropolitan bölgesinde bir hafta önce başlamış olsaydı, mayıs sonundaki vaka rakamları 203 bin 261 yerine 41 bin 366'da kalabilirdi. Aksine bir hafta daha geç başlasaydı 7 kat artarak 1,4 milyona çıkabilirdi.'' ifadelerine yer verildi.

Araştırma sonuçları, salgının hızla yükseldiği dönemde bazı eyaletlerde, okulların ve işletmelerin kapatılması, kalabalık toplantılara izin verilmemesi ve evde kalma emirleri gibi sıkı uygulanan kısıtlamaların neticesine dair fikir verdi.

Sosyal mesafenin nasıl uygulandığını cep telefonu sinyalleri aracılığıyla takip ettiklerini belirten araştırma ekibi, ABD'de en yoğun kentlerden New York ile daha az yoğunluktaki Wisconsin eyaletindeki iki bölgeyi karşılaştırarak Kovid-19 tedbirlerinin yayılmayı önlemedeki etkisi konusunda sağlıklı bir sonuca vardıklarını belirtti.

''Bu salgının kaderi bizim elimizde''

Wisconsin Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisiliği Profesörü Oğuzhan Alagöz, '"Nüfus yoğunluğunuzun yüksek olduğu, çok fazla hareketin olduğu yerlerde, sosyal mesafenin etkisi diğer yerlere kıyasla önemli ölçüde daha büyüktür. Uygulama modelimiz aslında bize bir bölgeden diğerine ne kadar fark göreceğimize dair bu nicel tahmini söyleyebilir." dedi.

Araştırmanın baş yazarı Alagöz, "Bu salgının kaderi bizim elimizde, bir topluluk olarak nasıl tepki verdiğimize, nasıl davrandığımıza bağlı." değerlendirmesini yaptı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
51 gündür yoğun bakımda olan Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
28 Ekim 2020 00:05		 Meteoroloji'den 7 ilimiz için yağış uyarısı
27 Ekim 2020 22:55
CHP'li Eren Erdem de koronavirüse yakalandı
27 Ekim 2020 22:17		 40 yıl önce gelin geldiği köye muhtar oldu
27 Ekim 2020 22:04
Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik
27 Ekim 2020 22:00		 Bankada hayatının şokunu yaşadı! 116 bin lira dolandırıldı
27 Ekim 2020 21:25
22 yaşındaki muhtar: İnanmayıp, kimliğimi soruyorlar
27 Ekim 2020 21:22		 Gönen Belediye Başkanının Kovid-19 testi pozitif çıktı
27 Ekim 2020 20:51
Sütlü tatlılara ilgi artınca soğuk kadayıf üretti
27 Ekim 2020 20:32		 Kovid-19 sonrası antikor seviyelerinin 'hızla düştüğü' belirlendi
27 Ekim 2020 20:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:48 - Araştırmalar doğruladı: Sosyal mesafe Koronavirüs'ü engelliyor02:40 - Fransa cumhurbaşkani macron'un islam karşiti açiklamalarina dair karar02:36 - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik02:33 - Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği02:31 - İstanbul'da PKK operasyonu: Gözaltılar var01:15 - Kılıçdaroğlu, Osman Kavala, Ahmet Altan, Selahattin Demirtaş'ı sordu Adalet Bakanı cevap verdi
01:06 - Gıda, tarım ve orman alanında yeni düzenlemeler: Meclis'te kabul edildi00:40 - Fahrettin Altun'dan Charlie Hebdo dergisine kınama:00:24 - Kalın: Kişi haklarına saldırı ifade özgürlüğü değildir00:05 - 51 gündür yoğun bakımda olan Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama00:02 - 28 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Bekçilerin, sevk ve idare amirleri değişti
00:01 - Sakarya'da, poliklinik muayeneleri durduruldu, ameliyatlar iptal edildi!00:00 - Senin desteğin oldukça her ev okul23:58 - Peş peşe 2 dizi ekrandan çekiliyor!23:56 - İnternette yasa dışı tütün satışı tavan yaptı23:54 - Vestel, White Knight ve Hostess markalarını satın aldı
23:45 - Sertap Erener isyan etti: Utanıyorum insan olmaktan
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ÇOK OKUNANLAR
Bekçilerin, sevk ve idare amirleri değişti
51 gündür yoğun bakımda olan Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Sakarya'da, poliklinik muayeneleri durduruldu, ameliyatlar iptal edildi!
Senin desteğin oldukça her ev okul
Kılıçdaroğlu, Osman Kavala, Ahmet Altan, Selahattin Demirtaş'ı sordu Adalet Bakanı cevap verdi
28 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
Gıda, tarım ve orman alanında yeni düzenlemeler: Meclis'te kabul edildi
Fahrettin Altun'dan Charlie Hebdo dergisine kınama:
Fransa cumhurbaşkani macron'un islam karşiti açiklamalarina dair karar
Kalın: Kişi haklarına saldırı ifade özgürlüğü değildir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hayret bir şey 2
bana ne 2
okulların açılmasıyla vakaların patlaması 5
Nefesi kesilmek 6
zeytinyağı 1
hasar kaydı 1
kubar 2
diş pastası 1
corona virüs vaka sayısı 1
Aktarmalı otobüs yolculuğu 1
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 248 sözleşmeli personel alacak
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 6 Uzman persone alacak
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel Alım İlanı-Güncellendi
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak- Güncellendi
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncelleme
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam