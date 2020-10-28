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Ankara'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Ankara'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
 28 Ekim 2020 05:38
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Ankara'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

AFAD saat 05:04'te Ankara'da 3.8 büyüklüğünde, 10.17kilometre derinliğinde bir deprem olduğunu açıkladı.

Büyüklük : 3.8 (Mw)

Yer : Çubuk (Ankara)

Tarih-Saat : 28.10.2020, 05:04:37 TSİ

Enlem : 40.5285 N

Boylam : 32.9640 E

Derinlik : 10.17 km
Anadolu Ajansı
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