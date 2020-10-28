Bakan Gül: Charlie Hebdo dergisi utanç sayfalarına her gün bir yenisini ekliyor
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Geçmişten bugüne biriktirdiğiniz hukuksuz, ahlaksız utanç sayfalarınıza her gün bir yenisini ekliyorsunuz." ifadelerini kullandı.
|28 Ekim 2020 05:39
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Gül Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti;
"Avrupa'nın insanlık değerlerinden nasipsiz faşistleri, ifade özgürlüğü nedir bilmiyorsunuz. Geçmişten bugüne biriktirdiğiniz hukuksuz, ahlaksız utanç sayfalarınıza her gün bir yenisini ekliyorsunuz. Şunu bilin ve aklınızdan çıkarmayın: Recep T. Erdoğan asla yalnız yürümeyecek."
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