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Bakan Gül: Charlie Hebdo dergisi utanç sayfalarına her gün bir yenisini ekliyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Geçmişten bugüne biriktirdiğiniz hukuksuz, ahlaksız utanç sayfalarınıza her gün bir yenisini ekliyorsunuz." ifadelerini kullandı.
 28 Ekim 2020 05:39
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Bakan Gül: Charlie Hebdo dergisi utanç sayfalarına her gün bir yenisini ekliyor

Gül Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti;

"Avrupa'nın insanlık değerlerinden nasipsiz faşistleri, ifade özgürlüğü nedir bilmiyorsunuz. Geçmişten bugüne biriktirdiğiniz hukuksuz, ahlaksız utanç sayfalarınıza her gün bir yenisini ekliyorsunuz. Şunu bilin ve aklınızdan çıkarmayın: Recep T. Erdoğan asla yalnız yürümeyecek."
Anadolu Ajansı
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