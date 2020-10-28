Katliamın kuryeleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrılarıyla başlayan Kobani olaylarına ilişkin, HDP yöneticileri ile PKK elebaşlarına yönelik başlatılan soruşturma genişletildi. Alınan ifadeler doğrultusunda terör eylemlerinde ve ölüm olaylarında sorumluluğu bulunan yeni şüpheliler tespit edildi.

BDP'Lİ ESKİ VEKİL GÖZALTINDA

Bunun üzerine Başsavcılık, dün 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Ankara Emniyeti Terörler Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden eski BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici, HDP MYK ve PM üyesi Ayşe Yağcı ve HDP PM üyesi Mesut Bağcık yakalandı. Hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüphelinin PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldıkları belirlenirken, yurtiçinde oldukları tespit edilen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

6-8 EKİM'İN AZMETTİRİCİLERİ

Şüphelilerden bir kısmının PKK-KCK saflarında kadro eğitimi aldığı ve sözde komitelerde (sosyal alan, sözcülük, ideolojik alan, kültür-sanat alanı) örgütsel görev yürüttüğü belirtildi. Ayrıca şüphelilerin 6-8 Ekim olayları esnasında Kandil ile Türkiye arasında kuryelik yaptığı da tespit edildi. Son dalga operasyonun şüphelileri de HDP yöneticileri ve PKK elebaşları gibi "6-8 Ekim katliamının azmettiricisi" olmakla suçlanıyor.

21 tutuklu

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında, 25 Eylül'de 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Yakalanan 20 şüpheliden 17'si tutuklanırken, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştı. Yine söz konusu soruşturma kapsamında eski HDP Milletvekilleri Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel de tutuklanmış, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmada, Demirtaş ve Yüksekdağ ile birlikte toplam 21 tutuklu bulunuyor.

Osman Özgan