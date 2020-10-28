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Normalleşme faturası 20 trilyon dolar

Koronavirüsün küresel ticaretten hizmetler sektörüne her alanda ülkelere ve dünya ekonomisine bedeli ağır olacak. Salgının, ülkeleri 100 yıla bedel bir ekonomik krize soktuğu belirtiliyor. Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI), "Dünya normale dönmek için önümüzdeki 2 yılda 10 ila 20 trilyon dolar arasında bütçe harcayacak" açıklaması yaptı.
 28 Ekim 2020 06:40
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Normalleşme faturası 20 trilyon dolar

Küresel ticaretten, hizmetler sektörüne hemen her alanda olumsuz etkisini gösteren Kovid-19 salgınının ülkelere ve dünya ekonomisine bedeli ağır olacak. Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Üst Yöneticisi Andrew Steer, ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinden kurtulmak için ekonomi paketleri hazırladığını belirterek, "Dünya normale dönmek için önümüzdeki 2 yılda 10 ila 20 trilyon dolar arasında bütçe harcayacak" ifadesini kullandı.

100 YILA BEDEL EKONOMİK KRİZ

Steer, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen Yaşanabilir Şehirler Forumu'nda yaptığı konuşmada, dünyada 100 yılı aşkın süredir daha kötü bir sağlık ve ekonomi krizi yaşanmadığını ifade etti. Steer, "Son 100 yılda şehirlerimizi insanlardan ziyade otomobiller için tasarladık. Bunun değişmesi gerekiyor. Gelecek 10 yılda sıfır karbonlu toplu taşımayla bağlantılı olarak elektrikli, otonom ve paylaşımlı ulaşıma doğru ilerlerken büyük bir devrime tanık olabiliriz" diye konuştu.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ZAMANI

Steer, yenilenebilir enerji, toplu taşıma ve yeşil alanlara yatırım yapmanın sadece çevre için değil insanlar için de iyi olduğuna işaret ederek, "Bu yatırımlar insanları daha sağlıklı kılar ve daha verimli hale getirir, bu yatırımlar ekonomiye de iyi gelir. Yani önümüzde harika bir fırsat var" değerlendirmesinde bulundu.

ŞEHİRLERDE DÖNÜŞÜM ZAMANI

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Güneş Cansız da kent yönetimlerinin salgınla ön cephede mücadele ettiğini ifade etti. Salgınla birlikte kentsel alanda insan yakınlığına dayanan her şeyin sorgulanmaya başladığını anlatan Cansız, "Ulaşım, dağıtım, depolama alanlarıyla çalışma ve yaşam alanlarının daha farklı planlanabileceği fikri ortaya çıktı. Bu anlayış önümüzdeki yıllarda kent planlamasına daha derinden ve dönüştürücü biçimde yansıyacak" dedi.

YENİ MODELLER UYGULANACAK

Güneş Cansız yaşanacak dönüşümü şöyle özetledi: "Salgın dünya genelinde kentlerde planlama ve tasarımı, enerji kullanımını, hareketlilik modellerini, konut tercihlerini, yeşil alanları ve ulaşım sistemlerini dönüştürdü, dönüştürüyor. Değişikliklerin bir kısmı geçiciyken bir kısmı kalıcı. Kentler de aynı şekilde kullanım değişikliklerine geçici ya da kalıcı çözümlerle cevap veriyor." Öte yandan toplantıda, yenilenebilir enerjinin ülkeler için de önemi konuşuldu.
Yeni Şafak
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